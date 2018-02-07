مقاومت رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سپاه نیوز، سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت روز حفاظت اطلاعات در سپاه که بمناسبت سالروز عملیات والفجر ۸ برگزار شده بود با تأکید بر اینکه اغلب عملیاتهای پیروزمند دفاع مقدس در ایام الله مبارک دهه فجر رقم می‌خورد، عملیات والفجر ۸ و پیروزی غرورآفرین رزمندگان اسلام در این عملیات را از اقدامات برجسته دفاع مقدس خواند و گفت: رعایت مسائل حفاظتی یکی از ابعاد برجسته پیروزی در عملیات والفجر ۸ بود.

وی با اشاره به تهیه پیوست حفاظتی در طرح ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمانی تأکید کرد: حفاظت فراتر از پیوست و دستورالعمل های سازمانی بایستی در سازمان نهادینه و در فرهنگ رفتاری و گفتاری کارکنان تجلی پیدا کند تا اهداف مورد نظر با نقش پذیری آحاد کارکنان اجرائی شود.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با تبریک ایام الله دهه فجر از توطئه خزنده دشمنان انقلاب اسلامی پرده برداشت و گفت: اینکه بلندگوهای خارجی و عناصر خود باخته، خسته و نحیف داخلی به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب زباله‌های بازیافته، این روزها یک آهنگ نسبتاً هماهنگ مبنی بر اینکه انقلاب به اهداف خود نرسیده است را سروده‌اند برخلاف واقعیت است چرا که انقلاب ما به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) انفجار نور بود و کانون نورانیت این انفجار هم اکنون محیط های بیشتری را در برگرفته و برغم دشمنی دشمنان و صرف هزینه های سنگین این نظام الهی همچنان روز بروز در حفظ و شکوفائی این نور سرحال و برجسته شده و در حال آموختن زندگی شرافتمندانه، توسعه پیدا می کند.

قاآنی با بیان اینکه هدف اصلی آمریکا از جنگ در افغانستان و عراق صرفاً جمهوری اسلامی ایران بود اظهار داشت: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و انفجار برج های ۲ قلو که در واقع خودزنی آمریکایی‌ها و بهانه‌ای برای بهم ریختن خاورمیانه بود، آمریکایی‌ها با این فکر که به جمهوری اسلامی دست پیدا کنند، دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق را به راه انداختند و خود نیز مستقیماً در آن شرکت کردند اما نتیجه آن دستاوردی جزء بی آبروئی، بی اعتباری و فرار با بیش از ۵ هزار کشته چیزی برای آنها نداشت.

وی با اشاره به اعلام آمار متفاوت از نتایج و هزینه‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه افزود: قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هزینه صرف شده در جنگ خاورمیانه ۳ هزار میلیارد دلار اعلام شده بود اما بعدها رئیس جمهور وقت آمریکا این رقم را ۶ هزار میلیاد دلار اعلام کرد و گفت با این پول می توانستیم چند بار آمریکا را بازسازی کنیم.

قاآنی با مقایسه وضعیت اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی و ظهور حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۸۲ در حالیکه ایران در حال آزادی خرمشهر بود، اسرائیلی‌ها با توسعه اشغالگری‌های قبلی خود، لبنان را اشغال و چندین هزار نفر را کشتند و هرکس را هم که خواستند با خود بردند اما بعد از آن، دیگر اشغالگری گسترده‌ای نداشتند زیرا مردانی با تفکر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بالاخره اسرائیل را در سال ۲۰۰۰ در حالتی خفت‌بار از جنوب لبنان فراری دادند، بطوریکه وقتی نیروهای حزب‌الله به قرارگاه‌های اسرائیلی‌ها در جنوب لبنان رسیدند غذایشان روی چراغ و بیسیم هایشان روشن بود.

وی تصریح کرد: اسرائیل در سال ۲۰۰۶ بار دیگر آماده حمله به لبنان شد بطوریکه در سرزمین‌های اشغالی اردوگاه‌های چند هزار نفری ایجاد کردند و با ایده نابودی حزب‌الله وارد این جنگ شدند و گفتند "در این جنگ حزب‌الله را حذف می‌کنیم". بطوریکه پس از گذشت تنها ۳۳ روز کار به جایی رسید که وزیر خارجه وقت آمریکا در روز های آخر جنگ در قرارگاه عملیاتی اسرائیلی‌ها حاضر شد و روی آنها فشار می‌آورد که "موضوع نابودی حزب‌الله را رها کنید و فقط به نهر «لیتانی» برسید"، اما آنها این کار را هم نتوانستند بکنند.

قاآنی با اشاره به اهداف اسرائیل از آغاز جنگ ۲۲روزه نوارغزه عنوان کرد: آنها پس از شکست در جنگ با حزب‌الله در حالی به غزه حمله کردند که از مدت‌ها قبل این منطقه را محاصره کرده بودند، اما حتی نتوانستند در این منطقه کوچک ۳۶۰ کیلومتر مربعی هم کاری از پیش ببرند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه علت تمامی این موفقیت ها و پیروزی ها را معطوف به فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی خواند و گفت: ریشه تمامی این موفقیت ها و پیروزی ها در انقلاب اسلامی است، راه انقلاب روشن و رمز پیروزی و پیش روندگی آن یک واژه کلیدی دارد و آن فقط "مقاومت" است، ذات بچه مسلمان شیعه با مقاومت تنظیم شده است و همه اعتقادات ما با مقاومت عجین است.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف ما در گذشته توسط حضرت امام خمینی(ره) و در عصر حاضر توسط رهبری معظم انقلاب مشخص شده است، گفت: انقلاب اسلامی با ریشه نورانیت ولایت از بسیاری گردنه های سخت به سلامت عبور کرده است و ما باید این نورانیت را به جلو ببریم و در این راستا منویات امام و رهبری را قطب نمای حرکت خود قرار دهیم.

قاآنی تأکید کرد: این تنهایک نگاه اعتقادی نیست بلکه تجربه شده است و هر وقت براساس ولایت و منویات مقام معظم رهبری به جلو رفتیم موفقیت حاصل شده است لذا باید سبک مقاومت را ادامه بدهیم، هنوز در وسط این راه پرموفقیت هستیم و به فضل الهی پایان راه رسیدن به حکومت امام زمان (عج) است.