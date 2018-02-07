فعالیت۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور/۳۷۵ هزار شغل درسال جاری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نوابی پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه بهره برداری از چند طرح صنعتی در شهرستان رودسر، اظهار کرد: چهار هزار و ۶۱۶ طرح در دهه فجر امسال بهره برداری شده و می شود.

وی با بیان اینکه علاوه براین طرح های، شش هزار طرح صنعتی دیگر در دست اقدام است، افزود: تلاش می شود در کوتاه ترین زمان این طرح ها نیز به بهره برداری برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی حوزه صنعت برای ایجاد ۲۵۵ هزار شغل در سال جاری، گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش های صورت گرفته این میزان در حال حاضر به ایجاد ۳۷۵ هزار فرصت شغلی رسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به روند موجود انتظار می رود این میزان تا پایان سال جاری به ۴۵۰ هزار شغل برسد، خاطرنشان کرد: حوزه صنعت برای سال آینده ایجاد ۵۳۰ هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کرده است.

نوابی در ادامه با اشاره به فعالیت ۸۰۰ شهرک صنعتی با ۸۴ هزار واحد در سطح کشور، تصریح کرد: ۲۴۴ هزار ماشین فرسوده از چرخه فعالیت خارج می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تنگ نظر خواندن افرادی که پروژه های مورد بهره برداری در ایام الله دهه فجر را نقد می کنند، ادامه داد: اقدامات و فعالیت های خوبی در ایام الله دهه فجر صورت گرفته که باید منعکس شود.

به گفته این مسئول باید با هم افزایی، تعامل و همکاری برنامه های هدف گذاری شده را اجرا تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به حمایت از حضور سرمایه گذاران و ضرورت حمایت همه جانبه از سرمایه در بخش تولید، گفت: متاسفانه هنوز جایگاه خاصی برای کارآفرینی در جامعه قائل نیستیم که باید این دیدگاه تغییر کند.