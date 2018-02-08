رمان جدید امیرخانی درباره زندگی شهری وارد بازار شد/«ر ه ش»چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «ر ه ش» نوشته رضا امیرخانی به تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صد و بیست و ششمین رمان مجموعه «ادبیات امروز» است که توسط این ناشر چاپ می شود و عرضه آن در بازار نشر از دیروز آغاز شد.

موضوع این رمان، توسعه شهری و تاثیرات آن بر عرصه های مختلف زندگی انسان معاصر است. شخصیت های اصلی داستان هم یک زوج جوان هستند که در تهران زندگی می کنند. این زوج به کار معماری ساختمان اشتغال دارند.

«قیدار»، «نفحات نفت»، «منِ او»، «جانستان کابلستان» و «ارمیا» کتاب هایی هستند که نشر افق پیش از این از امیرخانی چاپ کرده است.

امیرخانی «ره ش» را که عکس عبارت «شهر» است، با این نیت نوشته که مخاطب متوجه این معنی باشد که چه اتفاقی در حال رخ دادن برای شهرهایی مثل تهران است. این رمان در ۹ فصل نوشته شده است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

این جور چرخیدن دورِ باغ چند هکتاری سفارت هیچ فایده ای ندارد جز این که آشنا می شوم با همه ماموران امنیتی منطقه؛ و بالعکس! این وانتِ کارگرانِ فضای سبزِ شهرداری هم نور علی نور شد. حالا هر بار می بینم شان که می خزند پشت دیواره ای که درست کرده اند دورِ پارکِ بنیاد و بعد با چند شاخه بیرون می آیند.

بعد از چند روز خیابان گردی، عاقبت راهِ راحت تری پیدا می کنم. با کامپیوتر خانه و برنامه زمین نمای گوگل می شود راحت حد و حقوق باغ را پیدا کرد و متر کرد و حتا داخل ش را هم اندازه گرفت. همه چیز مرتب می شود.

با ایلیا می نشینیم پشتِ کامپیوتر. می خواهم حالا که وارد بازی شده است، از کار سر در بیاورد و یاد بگیرد کار کردن با گوگل ارث را. برنامه را باز می کنم و صفحه را می برم روی شمال تهران. به ش می گویم:

- این گوگل ارث است.

-یعنی ارث گوگل است؛ مثل خانه ما که ارث بابابزرگ است؟

عصبانی می شوم.

- این حرف را چه کسی یادت داده است؟

-بابا علا به شما گفت آن روز... من وقتی خواب هستم، یک کم می شنوم بعضی وقت ها!

این کتاب با ۲۰۰ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.

مراسم رونمایی از این رمان عصر امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۶ در کتابفروشی نشر افق در خیابان انقلاب برگزار می شود.