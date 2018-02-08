تولیدات پتروشیمی کشور به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور، محصولات پتروشیمی است.

زنگنه اظهار داشت: با هدفگذاری برنامه ریزی شده و تحقق سرمایه گذاری، کهگیلویه و بویراحمد دارای شش پتروشیمی مادر خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت نماینگان استان، تصریح کرد: کیفیت نمایندگان استان در مجلس محسوس است و موثر و پای کار هستند.

وزیر نفت با بیان اینکه اگر هدفگذاری های گزارش شده عملیاتی شود، استان زیر و رو خواهد شد و توسعه خواهد یافت، گفت: کارهای بزرگی در استان در دست اجراست و پتروشیمی گچساران هدفگذاری مهمی محسوب می شود و تولید اتیلن این واحد باید با خط به جنوب متصل شود.

زنگنه اظهار کرد: پروژه های دهدشت و گچساران حوزه نفت زنجیره توسعه نفتی را تکمیل می کند و واحد پتروشیمی بویراحمد نیز با بهبود و قرار دادن صنایع پایین دست، خروجی مناسبی خواهد داشت و با تحقق این موضوع استان کاملا صنعتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری و دنبال کردن توسعه حوزه نفتی استان ضروری است و تاکید ما بر توسعه فعالیت ها با تکیه بر حفظ محیط زیست است و محیط زیست با بهره برداری صحیح با صنعت منافات ندارد.

وزیر نفت گفت: با تحقق پروژه های این استان چندین هزار اشتغال زایی عملیاتی خواهد شد.

زنگنه با بیان اینکه 7 هزار نفر در دوره ی اجرایی پارس جنوبی فعالیت می کنند، گفت: در این استان نیز برنامه ریزی های توسعه ای با هدف اشتغالزایی محقق می شود.

زنگنه با اشاره به اینکه تا پایان سال ۸۰ درصد جمعیت روستایی کهگیلویه و بویراحمد از نعمت گاز برخوردار می شوند، اظهار کرد: با نگاه محیط زیستی توسعه گازرسانی عملیاتی خواهد شد.

وزیر نفت تصریح کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم اقدامات زیادی انجام داده است و البته مشکلاتی وجود دارد و تلاش هایی در سطح کشورهای منطقه برای جلوگیری از پیشرفت ما وجود دارد.

وی ابراز داشت: جریان اقتصادی کشور به سمت خوبی در حال حرکت است و آمارها نشان می دهد وضع اقتصادی ما در نیمه اول ۸۴ از بهترین دوره ها بود و در همان زمان نیز عده ایمی گفتند پول نفت کجا رفت و در حالی بود که با انسجام مدیریتی، سلامت اقتصادی و ...توسعه کشور محقق شده بود.

زنگنه افزود: کشور داری با احساسات نمی شود و نباید تنها در مرحله عاطفی ماند و این موضوع جلوی رشد ما را می گیرد.

وزیر نفت گفت: علیرغم مشکلات مسیری که در آن حرکت می کنیم درست است و تورم در حال کنترل است و باید سرمایه گذاری ها محقق شود.

زنگنه بر نوسازی تاسیسات نفتی در کشور تاکید کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در این بخش مورد تاکید است.

زنگنه اظهار داشت: گرچه مشکلاتی در مسیر توسعه وجود دارد، اما باید برای مسیری که در حال حرکت هستیم، تلاش کنیم.

زنگنه از فعالیت شرکت نفت در حوزه ایجاد مجتمع گردشگری نفت در پارک جنگلی یاسوج خبر داد و گفت: این مهم با در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی عملیاتی می شود.