احتمال بارش خفیف و پراکنده در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان استان سیستان و بلوچستان نیمه ابری است.

وی با اشاره به اینکه وزش باد شدید از دیشب در شمال استان شروع شده، افزود: این وزش باد موجب شده تا سرعت باد در زهک و زابل به حدود 70 کیلومتر برساعت برسد و دید افقی تا 300 متر در این مناطق کاهش یابد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از همین رو از صبح امروز تا فردا صبح در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید با سرعت حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت موجب بروز پدیده گردوخاک و کاهش دید افقی می شود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در نوار غربی استان وزش باد با شدت کمتر رخ خواهد داد، ادامه داد: طی امروز و فردا به طور موقت در سطح استان سیستان و بلوچستان کاهش دما داریم اما مجددا از روز شنبه روند افزایش دما در سطح استان انتظار می رود.

ملاشاهی خاطرنشان کرد: همچنین امروز شرایط برای افزایش ابر و بارش پراکنده باران در زاهدان و نواحی مرکزی استان و فردا در برخی ارتفاعات جنوبی استان مهیا است که در ارتفاعات مرکزی و قله تفتان بارش خفیف برف نیز دور از انتظار نیست.

وی بااشاره به اینکه طی سه روز آینده دریای عمان آرام است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد و زرآباد با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.