۱۹پروژه بنادر و دریانوردی هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور بیان داشت: در مراسم افتتاح این پروژه ها، علاوه بر دکتر آخوندی، راستاد معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حق شناس معاون امور دریایی، حسن زاده معاون امور بندری و اقتصادی، الهیار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی این سازمان، همتی استاندار هرمزگان، اعضای مجمع نمایندگان استان در خانه ملت و جمعی از مدیران عضو شورای حمل و نقل استان، تعدادی دیگر از مقامات استانی و اهالی رسانه حضور خواهند داشت.

وی افزود: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دو طرح احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس، یک طرح احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر و یک واحد آبشیرین کن جدید در بندر شهید رجایی از جمله پروژه‌های آماده افتتاح در بزرگترین بندر تجاری کشور است که با حضور وزیر راه و مدیران ارشد سازمان بنادر به بهره برداری می رسند.

عفیفی پور همچنین پنج فروند اسکله فلزی شناور، احداث ساختمان مامور سرای بندر هرمز، مرکز امداد و نجات دریایی بندر شهید حقانی، لایروبی بندر جاسک و تجهیز پایانه بین المللی خلیج فارس در بندر شهید باهنر را از دیگر پروژه هایی برشمرد که در نهمین روز از دهه مبارک فجر سال ۹۶ در بنادر تابعه استان هرمزگان به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از این ۱۹ پروژه بندری و دریایی را بالغ بر چهار ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عمده منابع مالی این پروژه‌ها از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و بخشی دیگر نیز از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شده است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، برای بیش از ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان، برگزاری مراسم ابلاغ رسمی قرارداد پنج ساله دو ترمینال اپراتور اصلی بندر شهید رجایی (تحویل ترمینال ۱ به شرکت بتا و ترمینال ۲ به شرکت سینا)، بازدید از کارگاه مونتاژ گنتری کرین ها و ترانستینرهای جدید ترمینال ۲، افتتاح ضلع شمالی فاز ۲ طرح توسعه کانتینری بندر(۲۸۰ متر اسکله با اعتبار ۵۶میلیون یورو) و بازدید از ساختمان و تجهیزات ایکس ری جدید بندر به عنوان دیگر برنامه های سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به دروازه طلایی اقتصاد ایران برشمرد.