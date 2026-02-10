صفری: ۱۰ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری این زمینه از ثبت ملی ۱۰ محوطه، تپه و قلعه تاریخی ارزشمند آذربایجان غربی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در حفاظت و معرفی گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این آثار شامل تپه زیوه ارومیه، قلعه جوشاطوی شاهین‌دژ، تپه باغی سردشت، تپه برده سپیان، مصطفی مچه، محوطه پارینه‌سنگی شیوه تو و تپه قیطران مهاباد، تپه سرتیپ بلاغی، قبرستان نظام‌آباد و قوجا مقامی نقده هستند.

وی ادامه داد: این آثار پس از بررسی‌های دقیق و تائید نهایی در جلسه شورای ملی ثبت آثار غیرمنقول وزارت میراث‌فرهنگی، در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.

صفری گفت: ثبت این آثار در فهرست ملی، گامی مهم برای حراست از میراث نیاکان ما، جلوگیری از هرگونه تعدی احتمالی و همچنین فراهم آوردن زمینه برای پژوهش‌های عمیق‌تر و معرفی جامع‌تر این مفاخر تاریخی به نسل‌های آینده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: با احتساب این ۱۰ اثر جدید، مجموع آثار ثبت ملی در استان آذربایجان غربی به ۱۸۷۶ اثر رسید که نشان‌دهنده غنای فراوان فرهنگی و تاریخی این خطه از میهن است.