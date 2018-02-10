تمهیدات شهرداری قم برای برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سیدمحسن میرهادی با اشاره به اقدامات مجموعه حوزه خدمات شهری شهرداری قم برای گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: به مناسبت این ایام در شهرداری کمیته‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی، ایمنی، حمل و نقل و ترافیک و زیباسازی تشکیل شد تا در قالب آن‌ها اقدامات لازم برای گرامیداشت این ایام برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسمات سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به همزمانی این ایام با ایام فاطمیه صورت گرفت خاطرنشان کرد: به همین منظور تمام واحدهای خدمات شهری مناطق در این ایام به حالت آماده باش درآمده تا برنامه‌های در نظر گرفته شده را اجرایی سازند.

مدیرکل نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری قم از اجرای طرح یکپارچه آذین‌بندی و زیباسازی سطح شهر و مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد و افزود: نصب پرچم ایران و بنرهای مناسبتی انقلاب اسلامی، اهدای گل و تنظیف و پاکسازی قبور شهدا جهت برگزاری مراسم باشکوه مهمانی لاله‌ها انجام شد.

وی گفت: همچنین محدوده بیت امام راحل(ره) و مکان‌های تاریخی متناسب با ایام ۲۲ بهمن زیباسازی شده و آماده پذیرایی از مراجعان بوده است.

میرهادی اقدامات کمیته ایمنی گرامیداشت ایام الله دهه فجر را یادآور شد و افزود: نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در این ایام در حالت آماده باش هستند و خودروها، موتورسیکلت‌ها و ناوگان سازمان در مناطق مختلف شهر مستقر شده‌اند و در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز در مسیرها استقرار خواهند داشت.

وی صدور مجوز برای ایستگاه‌های خدمات فرهنگی در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن را مورد توجه قرار داد و افزود: همچنین هماهنگی جهت آماده‌باش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی برای انتقال شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن صورت گرفته است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری قم همکاری با پلیس راهور برای مدیریت ترافیک هسته مرکزی شهر و مسیرهای راهپیمایی را یادآور شد و گفت: نظافت مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن و آماده سازی میدان آستانه برای آغاز مراسم از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی همچنین آماده باش اکیپ‌های تخلفات شهری برای رفع سد معبر و برقراری نظم شهری در این ایام را مورد توجه قرار داد.