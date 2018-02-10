مقام چهارمی تیم ایرانی در رقابت‌ بین المللی نفوذ در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نتایج هشتمین دوره مسابقه بینالمللی «فتح پرچم شریف» (SharifCTF) از مجموعه رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای مجازی را منتشر کرد.
این مسابقات با حمایت مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران توسط مرکز آپای دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و تیمهای شرکتکننده در این مسابقه، طی ۴۰ ساعت با حل ۳۲ چالش امنیتی در زمینههای نفوذگری در وب، رمزنگاری، مهندسی معکوس، فارنزیک، اکسپلویت و مسائل ترکیبی به محکزنی توانمندیهای خود در زمینه نفوذگری و تحلیل مسائل و آسیبپذیریهای امنیتی پرداختند.
در این دوره از رقابتها، ۱۲۶۶ تیم از بیش از ۹۰ کشور شرکت کردند که در این میان ایران با ۲۴۳ تیم، آمریکا با ۱۶۸ تیم، هند با ۱۱۰ تیم و روسیه با ۷۲ تیم، بیشترین تیمهای شرکت کننده در این دوره را به خود اختصاص داده بودند.
تیمهای برتر این دوره از مسابقات به ترتیب از کشور لهستان، اسپانیا و اوکراین بودهاند و برترین تیم ایرانی نیز توانست رتبه چهارم را در این دوره به خود اختصاص دهد.
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