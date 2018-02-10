سامان دهی ۷ نقطه حاشیه نشین اهر در اولویت ستاد بازآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز شنبه در آیین افتتاح باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال ۹۱ طی بازدیدی که از شهرستان اهر داشته اند از منطقه ارسباران به عنوان منطقه شجاعت یاد کرده اند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر از یک قرن پیش دارای مدرسه به سبک های نوین بوده است، افزود: قدمت تعلیم و تربیت در شهرستان اهر به بیش از یک قرن می رسد و همین امر را می توان جزو افتخارات شهرستان دانست.

فرماندار شهرستان اهر، باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر را جزو پروژه های قابل افتتاح ایام الله دهه فجر ذکر کرد، ادامه داد: در طول دهه مبارک فجر ۵۶ پروژه عمرانی و خدماتی و آموزشی با صرف اعتبار ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمودی بابیان اینکه شهرستان اهر جزو شهرستان هایی است که ستاد بازآفرینی شهری را تشکیل داده است، گفت: در حال حاضر اولویت ستاد بازآفرینی شهری سامان دهی ۷ نقطه حاشیه نشین در شهر اهر است.

احداث ۱۸ باب مدرسه طی یک سال گذشته در مناطق شهری و روستایی اهر

جعفر شجاعی مدیر آموزش و پرورش اهر نیز در این آیین اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر در سال ۷۸ آغاز و تا سال ۹۲ متوقف شده بود و سال گذشته علی رغم اینکه شرایط محیا نبود ولی مدیرکل آموزش و پرورش استان طی بازدید ادامه عملیات اجرایی این پروژه را کلید زدند.

وی افزود: باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع و در سه طبقه احداث شده به طوری طبق سوم این ساختمان را سوئیت های اقامتی تشکیل می دهد اما همچنان نیمه تمام است امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم از سوی وزارت آموزش و پرورش بتوانیم این قسمت را نیز تکمیل کنیم.

مدیر آموزش و پرورش اهر، مدرسه های ۱۲ کلاسه آیت الله صدوقی م معلمان فداکار، ۶ کلاسه میر رحیم سیدی، ۶ کلاسه مهندس حاج یحی دهقانی در روستای سراجه لو، ۳ کلاسه روستای یاورکندی، ۳ کلایه روستای قلندر، دو کلاسه روستای شنقوش آباد، یک کلاسه روستای دهستان، کوسه لار و هلان از جمله مدارس احداث شده طی یک سال گذشته در شهرستان اهر برشمرد.

شجاعی اضافه کرد: مدارس روستاهای ملالار، دیزبین، یایجلو و حصار سیدلر در حال حاضر در حال احداث هستند و انشالله به زودی مورد بهره برداری خواهند گرفت و مدارس روستاهای پیره یوسفیان، صومعه و برمیس کلنگ زنی شده است.

وی از احداث ۱۸ باب مدرسه طی یک سال گذشته در مناطق شهری و روستایی شهرستان اهر خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش اهر با تاکید بر اینکه علی رغم تمامی تلاش ها هنوز دانش آموزان ۲۵ روستای شهرستان اهر در کانکس تحصیل می کنند، تصریح کرد: علاوه بر این ها ۸ مدرسه در شهر اهر که بر اثر زلزله سال ۹۱ آسیب دیده بودند و هم اکنون در حالت تخریبی باقی مانده اند.

شجاعی یادآور شد: تمامی کم و کاستی ها مزید بر علت می شود که ما جشنواره خیرین مدرسه یار شهرستان اهر را با رویکرد تجهیز مدارس و هنرستان ها در تهران برگزار کنیم امیدواریم با این جشنواره حداقل بتوانیم بخشی از نیازهایمان را تامین کنیم.