آینده اقتصاد کشور در گرو مشارکت بخش خصوصی و دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز شنبه در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم بزرگی از پروژه هایی که در شهرستان های استان مرکزی در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری رسید، با سرمایه گذاری بخش خصوصی به سرانجام رسیده است.

وی افزود: هر استانی در زمینه های مختلف بتواند از طرفیت های بخش خصوصی استفاده کند، قطعا در موضوع فعالیت های اقتصادی دستاوردهای خوبی خواهد داشت، البته دولت هم زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری را در بخش های مختلف آماده می کند.

آقازاده تصریح کرد: در استان مرکزی، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده، در حالی که حجم موافقت نامه ها یک میلیارد دلار است که در حقیقت نیمی از این تفاهم نامه ها تحقق پیدا کرده است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به تازگی راه اندازی شده و طی چند ماه گذشته جلسات متعدد برگزار کرده، طرح های خوبی مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از این جلسات تسریع در اجرای کارهای صنعتی و تولیدی توسط بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: امید داریم سال آینده رقم بالایی از سرمایه گذاری های خارجی را در استان داشته باشیم و همچنین سرمایه گذاران داخل کشور را برای فعالیت در استان جذب کنیم.

استاندار مرکزی افزود: در کنار آن باید تیم های اجرایی در استان فعالتر و عملیاتی تر از گذشته برای جذب سرمایه گذار کارها را تسهیل و پیگیری کنند. کارنامه استان مرکزی در سال ۹۷ باید بهتر از سال ۹۶ بسته شود.

آقازاده تصریح کرد: در همین راستا برنامه ریزی مناسبی برای انجام فعالیت های اقتصادی بیشتر درسال ۹۷ در استانداری در حال انجام است و این برنامه ریزی ها می تواند عملکرد ما را ارتقا ببخشد.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال ۳۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲۲ میلیارد ریال در شهرستان زرندیه به بهره برداری رسیده که این تعداد پروژه ها ۳۷۰ شغل پایدار و دائمی را به همراه دارد.