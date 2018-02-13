آشفتگی بازار ارز تداوم نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر شرایط انتشار اوراق مشارکت ارزی از سوی دولت گفت: بانک مرکزی به زودی شرایط اوراق مشارکت ارزی خود را اعلام خواهد کرد که در این راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای حفظ ارزش پول را روانه خرید اوراق مشارکت کنند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: به هر حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، یکی‌ پس از دیگری اعمال خواهد شد.

نهاوندیان در پرسش به خبرنگار مهر آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد؟ گفت: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چرا که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه مدت بوده و قابل قبول نیست و حتماً باید به ثبات و آرامشی که طی چهار سال گذشته در این بازار تجربه کرده‌ایم، برسیم.

وی تصریح کرد: باید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را بالا برد و همان شرایط گذشته که ثبات و آرامش بازار ارز را دیکته می‌کرد، برگردیم.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر اقدام برخی بانک‌ها برای گشایش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ دلار مبادله‌ای و تسویه با ریال افزود: این اقدام بانک‌ها شایسته نیست و بانک‌ها همه اجازه دارند و تشویق می‌شوند که حساب ارزی برای مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به این معنا که همچنان که سپرده‌گذاری ارزی است، برداشت هم ارزی خواهد بود و همه بانک‌ها باید در اجرا این مسیر را دنبال نمایند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر کاهش نرخ سود سپرده بر افزایش نرخ ارز در بازار خاطرنشان کرد: ارز یک وسیله مبادله تجاری برای یک اقتصاد با خارج از آن اقتصاد است و اگر تقاضا به جای اینکه به سمت تقاضای مبادلاتی برای تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت برود، به سایر بخش‌ها پاسخ دهد، اشکالاتی ایجاد خواهد شد که بر این اساس حتماً باید به طرق مختلفی که در سیاست‌های بازار سرمایه و پول در نظر گرفته می‌شود، بازار را مدیریت کرد که اوراق مشارکت ارزی هم از همین منظر منتشر خواهد شد.

نهاوندیان ادامه داد: تقاضاهای سفته‌بازانه بازار ارز می‌بایست حتماً خارج شود و عوامل روانی و سیاسی تأثیرگذار در این بازار مدیریت شوند، چرا که اکنون تراز تجاری، پرداخت‌ها و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به بدهی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با تولید ناخالص ملی، وضعیت بسیار باثبات و روشنی دارد که در مقایسه با برخی کشورها، اوضاع بسیار مطلوب است؛ بنابراین نوسان‌هایی که در بازار دیده می‌شود، به طور مقطعی بوده و دلیل اقتصادی ندارد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: دلیل این نوسانات غیراقتصادی باید شناسایی و مدیریت شود که در این رابطه تدابیر خوبی از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده است.

وی در خصوص اخذ مالیات از خریداران و فروشندگان ارز گفت: فعالان بازار ارز هم مثل هر بازار دیگری و همه جای دیگری که حیات اقتصادی در آن جریان دارد، باید شفاف شده و رقابت‌افزایی در اقتصاد و عدالت در توزیع در بازارها باید وجود داشته باشد؛ به نحوی که عرضه و تقاضا کاملاً مشخص باشد و مشخص شود که ارز از کجا آمده و به کجا می‌رود.

نهاوندیان اظهار داشت: همه باید مطمئن باشند ارزی که با زحمت زیاد به دست آمده، مصرف سرمایه‌گذاری و تولید شود؛ نه اینکه به مصرف قاچاق برسد؛ بنابراین مقابله با قاچاق باید در همه مراحل چه در مرز و چه در ارز صورت گیرد؛ در نهایت مجموعه این تدابیر است که بازار را به ثبات می‌رساند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص برخی تحرکات درهم امارات و تأثیر آن در بازار ارز افزود: به هر حال عوامل اقتصادی که از آنها نام برده می‌شود، شامل این تغییرات در برخی مسیرهای مبادلات ارزی ایران هم است ولی به هر حال هر مشکلی، راه‌حلی دارد.