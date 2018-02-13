طرح بزرگ و قرآنی کوثر رسول الله(ص) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی طرح بزرگ و قرآنی کوثر رسول الله(ص) را همزمان با ایام شهادت یگانه بانوی عالم برگزار می کند.

طرح کوثر رسول الله(ص) دوشنبه ۳۰ بهمن ماه همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) با قرائت سوره مبارکه یس برگزار می شود.

قرائت دسته جمعی سوره مبارکه «یس» و اهدای ثواب آن به ساحت منور حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) همزمان در حرم مطهر رضوی، اماکن متبرکه و مساجد کشور دوشنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار می شود.

این طرح همزمان با شب شهادت یگانه بانوی عالم بعد از نماز مغرب و عشا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این طرح با همکاری موسسه جوانان آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ، سازمان اوقاف وامور خیریه ، مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران ، مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی ، مسجد مقدس جمکران، شبکه قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و اتحادیه تشکل های قرآنی کشور برگزار می شود.