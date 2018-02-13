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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

ریزش کوه در «فشم»/۲ نفر کشته و زخمی شدند

ریزش کوه در «فشم»/۲ نفر کشته و زخمی شدند

شمیرانات- ریزش کوه در«فشم» سبب کشته و زخمی شدن ۲ نفر در این حادثه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه ریزش سنگ از کوه در محور «فشم» حادثه ساز شد.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: حدود ساعت ۱۵ بعد از ظهر سه شنبه در محدوده فشم به علت ریزش کوه و در ادامه سقوط فنس محافظ بر روی یک دستگاه سواری تندر۹۰ متاسفانه یک تن کشته و یک تن مجروح شدند.

سرهنگ نادر رحمانی افزود: در حال حاضر عوامل پلیس راهور و سازمان های امدادی جهت پاکسازی و تسهیل تردد در محل حضور دارند.

رییس جمعیت هلال احمر شمیرانات با اعلام این خبر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نجاتگران پایگاه «قوچک» به محض اطلاع از حادثه به سوی محل حرکت کردند.

حسن فراهانی اظهار داشت: امدادگران هلال احمر با کمک عوامل آتش نشانی شهرداری فشم اقدام رهاسازی مصدوم از داخل خودرو تندر ۹۰ کردند.

وی گفت: با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی فرد کشته شده نیز رهاسازی شد.

کد مطلب 4227142

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