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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال پاداش به فرهنگیان سمنان 

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال پاداش به فرهنگیان سمنان 

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از پرداخت دو هزار میلیارد ریال پاداش به فرهنگیان این استان در آینده نزدیک خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر قاسم شریفی شامگاه پنجشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش دامغان و امیریه در آموزش و پرورش دامغان از پرداخت به‌موقع پاداش ۲۶۷ فرهنگی و آغاز فرآیند ارتقای رتبه برای نزدیک به دو هزار فرهنگی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه نگاه اداره کل در موضوع رتبه‌بندی، مثبت و تسهیل‌گرانه است افزود: پرداخت به‌موقع پاداش حدود دو هزار میلیارد ریالی به ۲۶۷ فرهنگی استان سمنان در دستور کار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به این اقدام، اعلام کرد: امسال برای نخستین بار، پاداش در همان سال مربوطه و برای دومین بار در تاریخ پرداخت‌ها، به صورت یکجا به فرهنگیان تقدیم شده است.

شریفی در ادامه به موضوع رتبه‌بندی معلمان پرداخت و گفت: نگاه اداره کل در این موضوع، نگاهی مثبت و تسهیل‌گرانه است.

وی از آغاز فرآیند ارتقای رتبه برای دو هزار نفر از فرهنگیان استان خبر داد و تأکید کرد: هدف این است که هیچ فرهنگی از دریافت حداقل یک رتبه ارتقا محروم نماند.

مدیرکل آموزش و پروزش استان سمنان با اشاره به فرصت شش ماهه برای تکمیل مستندات توسط افرادی که در مرحله اول موفق به ارتقا نشده‌اند، افزود: تلاش می‌کنیم با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و ارائه راهنمایی‌های لازم، زمینه ارتقای همه همکاران فرهنگی را فراهم آوریم.

کد مطلب 6735066

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