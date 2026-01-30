پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال پاداش به فرهنگیان سمنان 

به گزارش خبرنگار مهر قاسم شریفی شامگاه پنجشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش دامغان و امیریه در آموزش و پرورش دامغان از پرداخت به‌موقع پاداش ۲۶۷ فرهنگی و آغاز فرآیند ارتقای رتبه برای نزدیک به دو هزار فرهنگی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه نگاه اداره کل در موضوع رتبه‌بندی، مثبت و تسهیل‌گرانه است افزود: پرداخت به‌موقع پاداش حدود دو هزار میلیارد ریالی به ۲۶۷ فرهنگی استان سمنان در دستور کار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به این اقدام، اعلام کرد: امسال برای نخستین بار، پاداش در همان سال مربوطه و برای دومین بار در تاریخ پرداخت‌ها، به صورت یکجا به فرهنگیان تقدیم شده است.

شریفی در ادامه به موضوع رتبه‌بندی معلمان پرداخت و گفت: نگاه اداره کل در این موضوع، نگاهی مثبت و تسهیل‌گرانه است.

وی از آغاز فرآیند ارتقای رتبه برای دو هزار نفر از فرهنگیان استان خبر داد و تأکید کرد: هدف این است که هیچ فرهنگی از دریافت حداقل یک رتبه ارتقا محروم نماند.

مدیرکل آموزش و پروزش استان سمنان با اشاره به فرصت شش ماهه برای تکمیل مستندات توسط افرادی که در مرحله اول موفق به ارتقا نشده‌اند، افزود: تلاش می‌کنیم با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و ارائه راهنمایی‌های لازم، زمینه ارتقای همه همکاران فرهنگی را فراهم آوریم.