۲۳۷هزار مأموریت اورژانس در اصفهان طی ۱۰ ماه انجام شد

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ۱۰ ماهه این مرکز اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دی‌ماه، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در مجموع به ۲۳۷ هزار و ۴۵۶ مأموریت امدادرسانی اعزام شدند.

وی افزود: از این تعداد مأموریت، ۱۶۴ هزار و ۵۲۴ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۷۲ هزار و ۹۳۲ مأموریت مربوط به حوادث رانندگی بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با اشاره به جزئیات حوادث رانندگی منجر به جرح در سطح استان تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۵۲ هزار و ۹۸۲ مورد از حوادث رانندگی در مناطق شهری و ۱۹ هزار و ۹۵۰ مورد در محورهای جاده‌ای استان رخ داده است.

نصیری در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۵ اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری، کارشناسان پرستاری اتاق فرمان اورژانس استان به ۸۷۲ هزار و ۳۸۴ تماس امدادخواهی پاسخ داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، انجام عملیات موفق احیای قلبی و تنفسی توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس، جان بیش از ۶۰ شهروند را از مرگ حتمی نجات داده و همچنین ۱۵ زایمان اورژانسی با کمک تیم‌های عملیاتی اورژانس در سطح استان انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با اشاره به فعالیت واحدهای امداد موتوری در سطح استان بیان کرد: تا پایان دی‌ماه سال جاری، اورژانس موتوری استان اصفهان در مجموع ۱۰ هزار و ۱۲۲ مأموریت امدادرسانی را پوشش داده است.

نصیری همچنین با اشاره به خدمات اورژانس هوایی در استان افزود: در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، بالگرد امدادی اورژانس استان ۳۴ بار به مأموریت اعزام شده و ۷۲ بیمار و مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه واحد امدادی اورژانس بانوان از مهرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: تا پایان دی‌ماه، اورژانس بانوان در مجموع ۴۱۰ مأموریت امدادرسانی به بانوان را در سطح استان انجام داده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در فصل زمستان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، کارشناسان اورژانس به ۴۱۴ شهروند دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن امدادرسانی کرده و آنان را از خطر مرگ نجات داده‌اند.

نصیری در پایان با اشاره به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اورژانس استان اصفهان گفت: فوریت‌های پزشکی استان در حال حاضر از ۱۶۸ پایگاه امدادی شامل ۸۹ پایگاه شهری، ۷۸ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، همچنین ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان برخوردار است.