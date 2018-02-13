توسعه روابط ایران با کشورهای آسیای میانه رویکرد اصلی ارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر امروز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس اظهار داشت: مناطق آزاد ابزاری برای توسعه مناطقی است که سرعت و شتاب مناطق آزاد در دنیا قابل توجه است و ما باید خود را با این سرعت هماهنگ کنیم ولی در دنیا برخی مناطق آزاد با شتاب بیشتری توسعه یافته‌اند.

وی افزود: عرب‌باغی را از سال ۶۶ می‌شناسم و در ارومیه و تبریز بایکدیگر همکار شدیم و شاهد بودم زمان عرب‌باغی میزان تولید تراکتورسازی به ۲۰ هزار رسید و این درحالی بود که سقف تولید ۵ هزار بود و آقای نریمان را از سال ۵۷ می‌شناسیم و شخصیت ملی هستند که در مجلس و وزارت بوده‌اند و چندین سال مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران و معاون وزیر بودند.

استاندار آذربایجان شرقی خطاب به مدیرعامل جدید منطقه آزاد تجاری ارس، گفت: با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها انتظار دارم شتاب توسعه منطقه آزاد ارس افزایش یابد

خدابخش با اشاره به اینکه قبل از اشغال قره باغ توسط ارامنه، جلفا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن واردات داشتیم، ابراز داشت: منطقه آزاد ارس ظرفیت بالایی دارد و با استفاده از نخبگان بومی و مسئولین محلی می‌توان موانع پیشرفت را از سر راه برداشت.

وی منطقه آزاد تجاری ارس را پتانسیلی برای تولید و افزایش صادرات عنوان کرد، بیان داشت: روسیه اولین بازار هدف برای صادرات منطقه آزاد ارس است و باید این بازار هدف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، آذربایجان سر ایران است و منطقه آزاد ارس نیز گل سرسبد مناطق آزاد ایران است بر همین اساس، باید پتانسل های این منطقه شکوفا شو و لازمه آن احداث فرودگاه و راه‌آهن منطقه آزاد ارس است.

خدابخش با تاکید بر اینکه توسعه ترانزیت با وجود فرودگاه و حمل و نقل ریلی قوی تر محقق می شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم که این موارد توسعه ای در اولویت قرار گیرد.