به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در تذکر شفاهی اظهار داشت: در دوران مجلس هفتم تحت عنوان تذکر آئین نامه ای یا اخطار قانون اساسی وقت گرفته شد اما مسائل دیگری عنوان می شد و این مسئله بارها اتفاق می افتاد.

وی افزود: به همین دلیل نوبت نطق های آخر جلسه درنظر گرفته شد تا باب تذکرات و اخطارهای خارج از موضوع بسته شود، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

کوهکن با اشاره به جلسه نوبت صبح مجلس و ارائه وقت به برخی از نمایندگان از سوی رئیس جلسه و بیان تذکرات خارج از موضوع از سوی نمایندگان، تصریح کرد: اگر آئین نامه داخلی مجلس که در حکم قانون است توسط هیأت رئیسه رعایت نشود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با تأیید این تذکر تأکید کرد: مواردی که تحت عنوان اخطار و تذکر مطرح می شود حتماً باید در دستور روز باشد؛ سایر مسائل باید در آخر جلسه و در نوبت تذکرات شفاهی مطرح شود.

کوهکن در ادامه با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه ۹۷ اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره بودجه شرکت های دولتی در دل لایحه بودجه سالانه بررسی شده و هیچ گاه نه کمیسیون تلفیق بودجه و نه کمیسیون برنامه و بودجه وارد بررسی آنها نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این شرکت ها حیاط خلوت دولت شده اند و دو سوم بودجه مربوط به این شرکت ها است که نظارتی بر آنها نمی شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد داده ایم که دولت تا آخر مردادماه لایحه جداگانه ای برای بودجه شرکت های دولتی به مجلس بدهد که فرصت داشته باشیم آن را بررسی کنیم و یک بار برای همیشه این مشکل حدود ۴۰ ساله حل شود.