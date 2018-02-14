نسخه واحد برای همه معتادان نمی پیچیم/ضرورت استفاده از مراکز مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان یزد با اشاره به آمارهایی که در مورد اعتیاد در کشور داده می شود، اظهار داشت: تعداد زنان معتاد نسبت به پنج سال قبل افزایش چندانی نداشته است اما با این حال رصد را در این حوزه جدی تر انجام می دهیم.

وی افزود: بر اساس آخرین پیمایش ملی ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در کشور مصرف کننده موادمخدر هستند که همه اینها معتاد نیستند زیرا بر اساس استانداردهای بین المللی به هر فردی نمی توان برچسب اعتیاد زد.

افشار تاکید کرد: برداشت ما این است که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از این تعداد معتاد هستند که اگر درمان نشوند، عملکرد آنها منجر به بزه خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با اشاره به اجرای طرح دادگاه درمان مدار معتادان عنوان کرد: معتادان به مراکز مجاز مراجعه کنند و مردم در جریان باشند که ما برای کمپ ها رسمیت قائل نیستیم بلکه مراکز درمان کوتاه مدت که دارای استانداردهای لازم بوده و دارای مجوز باشند را به رسمیت می شناسیم.

وی افزود: در دادگاه درمان مدار، کمپ ها یا مراکز غیرمجاز هیچ نقشی ندارند و تکیه ما فقط بر کمپ‌ها نیست بلکه مراکز کاهش آسیب و درمان سرپایی نیز ما را در این طرح ها همراهی می کنند.

افشار ادامه داد: ما برای همه معتادان نسخه واحد نمی نویسیم و هر فرد بر اساس نیازش به مراکز درمانی که در هشت بخش طبقه بندی می شوند، ارجاع می شود.

وی افزود: برخی کمپ ها زیر پوشش بهزیستی هستند، هرکس می خواهد مراجعه کند باید پروانه بهره برداری را رصد کند.

افشار تصریح کرد: البته در مراکز زیر پوشش بهزیستی نیز احتمال خطا صفر نیست اما برخوردهایی که اغلب با معتادان انجام می شود، در مراکز دارای مجوز کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در طول چند سال گذشته شاهد یکسری شکایات از مردم بودیم و هنگام مراجعه مشاهده شده که اینها غیرمجاز بوده اند و در بسیاری موارد برخی معتادان بهبود یافته اقدام به تشکیل کمپ به صورت غیرمجاز کرده اند.

افشار تاکید کرد: اگر مردم با چنین مراکزی مواجه شدند، مراتب را به پلیس یا بهزیستی گزارش کنند.