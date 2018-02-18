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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

پیام تسلیت سفارت فرانسه در تهران در پی سقوط هواپیمای ایرانی

پیام تسلیت سفارت فرانسه در تهران در پی سقوط هواپیمای ایرانی

سفارت فرانسه در تهران با انتشار پیامی حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در ایران را تسلیت گفت و با مردم و مقامات این کشور اعلام همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت فرانسه در ایران امروز در بیانیه ای حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت.

در بیانیه صادره از سوی سفارت فرانسه در این خصوص آمده است: با کمال اندوه از مرگ ۶۶ ایرانی در حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج  مطلع گشتیم.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: سفارت فرانسه خود را در غم بازماندگان قربانیان این حادثه شریک دانسته و صمیمانه به آنان تسلیت می گوید.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این شرایط اندوه بار، سفارت فرانسه بر همبستگی خود با مردم و مقامات ایران تاکید می نماید. 

صبح امروز پرواز هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج با ۶۶ مسافر و خدمه پرواز سقوط کرد.

هواپیمای‌ ای تی آر ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح امروز از فرودگاه مهرآباد پرواز و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.

متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شده اند.

این هواپیما حامل ۵۹ مسافر بزرگسال، یک کودک، دو مهماندار، دو نفر نیروی امنیت پرواز و خلبان و کمک خلبان بود.

کد مطلب 4231238

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    نظرات

    • علی وطن دوست IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
      0 0
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      سفارت فرانسه بهتر است بجای تسلیت ، به قرارداد فروش هواپیما کشورش پای بند باشد.

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