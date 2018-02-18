ترکیه استفاده از تسلیحات شیمیایی در خاک سوریه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت ترکیه در مسکو امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ ای گزارش‌ های منتشره درباره حمله شیمیایی ارتش این کشور در شهر عفرین واقع در خاک سوریه را رد کرد.

در بیانیه صادره از سوی سفارت ترکیه در مسکو در این خصوص آمده است: ادعاهای مطرح توسط رسانه (سوری) سانا و برخی تروریست‌ های متظاهر به خبرنگاری، اتهاماتی بی اساس بوده و بخشی از تبلیغات منفی علیه ترکیه است.

این در حالیست که ترکیه شنبه هفته جاری (۲۸ بهمن ماه) نیز اخبار برخی رسانه ها مبنی بر استفاده آنکارا از سلاح های شیمیایی در بمباران شهر عفرین در سوریه را تکذیب کرده بود.

گفتنی است مسئولان بیمارستان شهر عفرین چند روز پیش اعلام کردند که به دنبال اقدام نظامیان ارتش ترکیه در استفاده از نوعی گاز سمی علیه ساکنان روستای «المزینه» از توابع «شیخ الحدید» دست کم ۶ تَن از آنها مصدوم شدند.

مدیر این بیمارستان گفته بود که حال ۲ نفر از مصدومین بسیار وخیم است و هنوز نوع این گاز که باعث مصدومیت آنها شده مشخص نشده است.

شایان ذکر است، تلویزیون دولتی سوریه روز شنبه به نقل از پزشکان مستقر در عفرین گزارش کرده بود که دست‌کم ۶ نفر بر اثر آنچه که استفاده ترکیه از تسلیحات شیمیایی در این منطقه خوانده شده، در بیمارستان بستری شدند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.