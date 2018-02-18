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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

در دومین بازی تدارکاتی رقم خورد؛

شکست تیم فوتسال بانوان ایران مقابل روسیه

شکست تیم فوتسال بانوان ایران مقابل روسیه

دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال روسیه و ایران به سود تیم روسیه به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه با نتیجه ۴ بر ۳ به سود روسیه به پایان رسید.

در این مسابقه که در سالن دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، آرزو صدقیانی (۲ گل) و نسیمه غلامی برای ایران گلزنی کردند.

قضاوت این دیدار بر عهده گلاره ناظمی، مریم پورجعفریان، فریبا کعبی، مهدیه رشیدی رنجبر و با نظارت طاهره کشتیرانی بود.

پیش از آغاز بازی ۳۰ ثانیه سکوت بخاطر حادثه سقوط هواپیما انجام گرفت.

روز گذشته تیم ایران موفق شده بود در اولین بازی با نتیجه ۲ بر یک تیم روسیه را شکست بدهد. 

کد مطلب 4231354
مهدی مرتضویان

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