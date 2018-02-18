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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

مصوبه‌ای که حاشیه‌ساز شد؛

لغو جلسه شورای کار/نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه را ترک کردند

لغو جلسه شورای کار/نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه را ترک کردند

نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، در اعتراض به مصوبه عصر امروز مجلس، جلسه این شورا را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه عصر امروز شورای عالی کار در حالی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که همزمان، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۷ با تصویب بند (ز)  تبصره ۷ لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامینک اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.

این مصوبه منجر به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار شد که با امضای نامه‌ای، انتقاد خود را به این مصوبه اعلام کردند.

در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند تا این جلسه که با دستور کار بحث پیرامون دستمزد ۹۷ و بررسی عملکرد دو کمیته دستمزد و روابط کار با حضور هر سه شریک اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل شده بود، لغو شود.

علاوه بر این قرار بود پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار، با توافق سه جانبه حداقل هزینه معیشت ۹۶ تعیین و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کارگروه دسمتزد در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه چانه زنی در مورد تعیین این هزینه در جلسه بعدی کارگروه خبرداد و گفت: به دلیل اینکه میانگین خانوار از ۳.۵ نفر در سال گذشته به ۳.۳ نفر در سال جاری رسیده است در محاسبات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود دارد.

کد مطلب 4231372
محمد جندقی

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    نظرات

    • دلم خونه IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پس اینطور که معلومه میخواهند حالا حالاها فکری به نفع کارگر در جهت معیشت و رفاه کارگر نکنن لاقل حقوقهای معوقه کارگران خدماتی پرداخت شود که به سال ۹۷ نکشد

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