کتاب «فلسفه فرانسوی و آلمانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید حنایی کاشانی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، درباره چاپ‌های اخیر کتاب‌هایش نوشته است: «ویراست دوم جلدهای اول («اندیشۀ فلسفی در عصر باستان») و دوم («اندیشۀ فلسفی در عصر قرون وسطی») و هفتم («فلسفۀ فرانسوی و آلمانی») تاریخ فلسفۀ هشت جلدی آکسفورد (۲۰۰۱-۱۹۸۸) که ترجمۀ آن را از نیمۀ اول دهۀ ۷۰ آغاز کرده بودم (هنگامی که انتشار این مجموعه هنوز تازه آغاز شده بود و هنوز تألیف همۀ جلدها به پایان نرسیده بود!) و در سال‌های ۷۹ تا ۸۲ هر کدام دوبار به چاپ رسیده بود و پس از آن دیگر منتشر نشده بود، به دلیل بی‌میلی خودم و برخی مسائل دیگر، از دیروز یا امروز به همراه چاپ اول جلد سوم («فلسفه در عصر رنسانس») به اهتمام انتشارات روزنه منتشر شده است.

امیدوارم جلدهای بعدی را نیز طی همین چند ماه آینده و تا پایان تابستان ۹۷ منتشر کنم. انتشار مجلدات بعدی به ترتیب شامل جلد چهارم با عنوان «عقل‌گرایان» و جلد پنجم با عنوان «تجربه گرایان» خواهد بود که امیدوارم در آغاز سال آینده انجام شود، تا پایان تابستان نیز ترجمۀ جلدهای ششم و هشتم منتشر خواهد شد، اگر توفیق یار بود.»

کتاب «فلسفه فرانسوی و آلمانی» اثر رابرت چ.سالومون با ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی در ۲۸۸ صفحه به قیمت ۲۴هزار تومان توسط انتشارات روزنه به چاپ رسید.