شکست تراکتورسازی برابر الغرافه در نیمه اول/ یک پنالتی سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه دوم شامگاه امروز دوشنبه با دیدار تیم های الغرافه قطر و تراکتورسازی پیگیری شد که نیمه اول این بازی با برتری ۲ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۱) و شیم گریکوف(۲۱ - گل به خودی) برای الغرافه گل زدند.

شروع بازی با حملات تیم میزبان همراه بود و الغرافه که از وجود مهدی طارمی بهره می برد توانست خیلی زود توسط این مهاجم به گل برسد. طارمی در دقیقه ۱۱ سانتر ارسالی را با ضربه سر به گل نخست تیمش تبدیل کرد.

درحالی که تراکتورسازی شرایط خوبی نداشت و هنوز شکل تیمی خوبی پیدا نکرده بود، اشتباه گریکوف در خط دفاعی این فرصت را به تیم الغرافه داد که به گل دوم برسد. طارمی روی این گل تاثیر مستقیم داشت و در حالی که مدافعان حریف را هم جا گذاشته بود قصد ارسال توپ برای هم تیمی اش را داشت که مدافع تراکتور توپ را به اشتباه وارد دروازه خودشان کرد.

در دقیقه ۳۸ این دیدار تیم تراکتورسازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را مهدی پور زد اما دروازه بان حریف آن را مهار کرد.