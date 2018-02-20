تیم فوتبال تراکتورسازی به تبریز بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور دوم لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا، تیم تراکتورسازی تبریز روز گذشته در دوحه قطر مهمان تیم الغرافه قطر بود که این بازی در پایان با برتری سه بر صفر تیم قطری به پایان رسید.
تیم تراکتورسازی تبریز ساعت یک بامداد از قطر به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران پرواز کرده و نیمههای شب وارد تهران شدند.
کاروان باشگاه تراکتورسازی بعد از ورود به فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، راهی مهرآباد شدند تا با پرواز ساعت ۶ صبح روانه تبریز شوند.
به نظر میرسد ساغلام سرمربی تیم تراکتورسازی به دلیل اینکه صبح امروز به تبریز رسیدند، به شاگردانش استراحت دهد.
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