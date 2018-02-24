شیوه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تغییر می کند

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته مصاحبه دوره دکتری در این دانشگاه به صورت متمرکز در تهران برگزار می شد و بعد از آن نیز مصاحبه در مراکز استان ها انجام شد.

وی افزود: برای مصاحبه پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۷ در دانشگاه آزاد هیچ یک از مدل های گذشته اجرا نخواهد شد.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: براساس سند آمایش آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه تقسیم بندی شده است که براین اساس مصاحبه دوره دکتری سال ۹۷ دانشگاه آزاد در مراکز این مناطق برگزار می شود.

شاهانی گفت: در این مدل تمامی جنبه ها مورد توجه قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در برخی از استان ها واحدهای این دانشگاه پتانسیل لازم برای انجام مصاحبه کیفی دوره دکتری وجود نداشت و از اعضای هیات علمی دیگر استان ها برای انجام مصاحبه دعوت صورت می گرفت.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: بنابراین با مدل جدید می توان از اعضای هیات علمی استان های مختلف استفاده شود.