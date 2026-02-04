به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان سعودی و ترکیه در سایه سفر روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به ریاض یک بیانیه مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: ما نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه و تداوم تجاوزات اسرائیل و ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به این منطقه عمیقا ابراز نگرانی می کنیم. تلاش های امدادی در این منطقه با هدف بازگشایی تمام گذرگاه ها باید افزایش پیدا کند.

در این بیانیه تاکید شده است: تثبیت آتش بس و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در غزه ضروری است. ما تخریب ساختمان های آژانس آنروا توسط اسرائیل در شهر اشغالی قدس را محکوم می کنیم.

در این بیانیه تصریح شده است: باید با هر تلاشی در راستای تجزیه یمن و حمایت از نظام های داخلی این کشور برای بی ثبات کردن آن مقابله شود. ما از تمامیت ارضی سودان و حاکمیت این کشور حمایت کرده و با تشکیل نظام های غیر قانونی یا موازی مخالف هستیم و به رسمیت شناختن منطقه سومالی لند توسط تل آویو را رد می کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما تجاوزات پی در پی اشغالگران اسرائیلی علیه سوریه و حاکمیت این کشور را محکوم و از اقدامات حاکمیت این کشور برای گسترش امنیت و ثبات حمایت می کنیم. ما خواهان عقب نشینی فوری اسرائیل از تمام مناطق اشغالی سوریه هستیم.