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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

بیانیه مشترک عربستان سعودی و ترکیه علیه تل‌آویو

بیانیه مشترک عربستان سعودی و ترکیه علیه تل‌آویو

عربستان سعودی و ترکیه در خصوص تحولات منطقه به ویژه تجاوزات رژیم صهیونیستی یک بیانیه مشترک صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان سعودی و ترکیه در سایه سفر روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به ریاض یک بیانیه مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: ما نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه و تداوم تجاوزات اسرائیل و ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به این منطقه عمیقا ابراز نگرانی می کنیم. تلاش های امدادی در این منطقه با هدف بازگشایی تمام گذرگاه ها باید افزایش پیدا کند.

در این بیانیه تاکید شده است: تثبیت آتش بس و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در غزه ضروری است. ما تخریب ساختمان های آژانس آنروا توسط اسرائیل در شهر اشغالی قدس را محکوم می کنیم.

در این بیانیه تصریح شده است: باید با هر تلاشی در راستای تجزیه یمن و حمایت از نظام های داخلی این کشور برای بی ثبات کردن آن مقابله شود. ما از تمامیت ارضی سودان و حاکمیت این کشور حمایت کرده و با تشکیل نظام های غیر قانونی یا موازی مخالف هستیم و به رسمیت شناختن منطقه سومالی لند توسط تل آویو را رد می کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما تجاوزات پی در پی اشغالگران اسرائیلی علیه سوریه و حاکمیت این کشور را محکوم و از اقدامات حاکمیت این کشور برای گسترش امنیت و ثبات حمایت می کنیم. ما خواهان عقب نشینی فوری اسرائیل از تمام مناطق اشغالی سوریه هستیم.

کد مطلب 6739613

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      20 1
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      دوصد گفته چون نیم کردار نیست
      • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
        2 0
        گفته هاشون هم از روی نفاق و حیله گری است
      • محمد IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
        1 0
        هرچند دیر بیانیه دادن باز خوب است کشورهای منطقه با هم باشند رژیم کودک کش صهیونیستی خود بخود منحل میشود الان هم خودشان میفهمند با چه خطری روبرو هست کشورهای منطقه ولی ما ایران ملت بزرگ به هیچ کس نخواهیم باج داد
    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      22 3
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      سلام. کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد و نخواهد داشت فقط کشور فلسطین. اشغالگران صهیونیست باید خاک فلسطین را ترک کنند.
    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      12 2
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      سلام. همه کشورهای اسلامی که با رژیم صهیونیستی رابطه دارند باید قطع رابطه کنند و سفارتخانه های خود را تعطیل کنند و برای نابودی رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر متحد شوند و کشور فلسطین را آزاد کنند. إن شاء الله.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      6 1
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      بیانیه کافی نیست اقدام لازم است کشورهای اسلامی باید رابطه با رژیم صهیونیستی را قطع کنند اگر راست می گویند. چرا حمله به سوریه را محکوم می کنند اما حمله به لبنان را نه؟!
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      0 0
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      مرگ بر اسراییل
    • عجب US ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      0 0
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      این بیانیه ها رد گم کنی هست.

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