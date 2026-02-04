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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

کالابرگ دهک‌های اول تا سوم شارژ شد

کالابرگ دهک‌های اول تا سوم شارژ شد

امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ اعتبار کالابرگ خانوار دهک‌های درآمدی اول تا سوم (۱ تا ۳) در دسترس قرار گرفت و برای سرپرستان خانوار امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه یک میلیون تومانی ۱۴ دی ۱۴۰۴ برای تمام ایرانیان خواهان یارانه غیرنقدی شارژ شد.

اعتبار کالابرگ دی ماه از سوی خانوارها برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده شده و کسانی که هنوز موفق به خرید نشده اند این اعتبار به شارژ بهمن ماه منتقل شده است. به این ترتیب خانوارها تا پایان فروردین ۱۴۰۵ زمان دارند تا از یارانه غیرنقدی ۴ میلیون تومانی خود (دی ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) بهره‌مند شوند.

شارژ بهمن ماه از نیمه دوم ماه برای ۱۰ دهک درآمدی در تاریخ‌های مختلف قابل دسترس بوده و امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ اعتبار کالابرگ خانوار دهک‌های درآمدی اول تا سوم (۱ تا ۳) در دسترس قرار گرفت.

همچنین دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ از ۲۰ بهمن و سایر خانوارها از ۲۵ بهمن می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ، مبادرت به خرید کنند.

در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد ‎شد.

دو شیوه خرید اقلام معیشتی

خرید از کالابرگ با دو روش قابل انجام است. در روش نخست، شهروندان می‌توانند با آزادی کامل و قدرت انتخاب از بین ۱۱ قلم کالا شامل گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر به میزان و مقدار دلخواه و از بین برندهای مختلف، اعتبار خود را استفاده کنند. قیمت کالاها به صورت بازاری محاسبه شده و ثابت نیستند.

روش دوم که با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده است افراد می‌توانند ۹ قلم کالا با قیمت مشخص و ثابت، طی دوره ۳ ماهه از طریق کالابرگ تهیه کنند. در این روش آزادی عمل در انتخاب کالاها و مقدار وزن آنها برای خریداران وجود ندارد. همچنین با انتخاب روش دوم از سوی سرپرست خانوار، این روش برای تمام اعضای خانواده لحاظ می‌شود.

این ۹ قلم کالا با وزن تعیین شده و بهای مشخص یک میلیون و ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بوده و با احتساب یک میلیون تومان از حساب کالابرگ، باقی خود متقاضی باید پرداخت کند.

‎اقلام روش دوم خرید کالابرگ شامل مرغ ۱.۵ کیلوگرم، روغن ۸۱۰ گرم، تخم‌مرغ یک کیلوگرم، برنج یک کیلوگرم، قند و شکر ۵۰۰ گرم، ماکارونی ۷۰۰ گرم، شیر کم‌چرب بسته نایلونی ۹۰۰ گرم، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، ماست کم‌چرب ۹۰۰ گرم است. سرپرست خانوار می‌تواند کالاها را از یک فروشگاه یا چند فروشگاه و در زمان‌های مختلف تهیه کند.

گفتنی است، افرادی که شیوه دوم خرید کالابرگ را انتخاب کرده و در ادامه خواهان خرید به شیوه اول باشند، امکان لغو فعال شده و به دو شیوه‌ای که موجودی استعلام می‌شود، قابل انجام است.

۱. از طریق اپلیکیشن شما

۲. از طریق بازوی کالابرگ در بله

۳. استعلام از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

کد مطلب 6738441
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      33 3
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      به چه دردی میخوره این کالابرگ.. پوشک بچه از ۳۰۰ رسیده به ۶۸۰ هزار تومن بعد دولت هنوز به کالابرگ یک میلیونی می‌باله و افتخار میکنه.
    • انسان IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      18 0
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      من بازنشسته جهادی قدیم هستم باور کنید هیچ نوع پروتئین در یخچال و فریزر ما وجودندارد فقط منتظر پانزدهم بودم برم مرغ بگیرم چرا به موقع کالا برگ را نمی‌دهید بخدا اگر میتونستم میرفتم کارگری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
    • امیر IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      5 1
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      مثلا اگه در روش دوم مقدار کالاها را کمتر کنید و اون ۳۰۰هزار را نگیرید نمیشه
    • مجتبی معصومی بدرآباد IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      8 0
      پاسخ
      وقتی میرم کالابرگ بگیرم تو اون جمعیت احساس میکنم یک پسر ۵۰ ساله هستم که هنوز دستم تو جیب بابام ، و آرزو دارم دست تو جیب خودم بره ، احساس سرخوردگی میکنم ، حس بدیه، استقلال ندارم،احساس می کنم بدون کالابرگ هیچم.
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      6 2
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      چه فایده؟؟ برنج ۴۰۰ تومنی ۶۰۰ تومن شد!!! هی دولت از اونجا یارانه بده از اونطرف هم اجناس ۳برابر گرون بشند
    • صالحی IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      4 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید مادر من دهک دو میباشد ولی کالابرگش فعال نشده است
    • امید IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      9 0
      پاسخ
      شاید کسی دوست نداشته باشد دهک کالا برگش برای مردم مشخص باشد. با روان و عزت مردم بازی نکنید و تاریخ تعیین نکنید که چه دهک‌هایی در چه تاریخی کالا برگ می‌گیرد این اصلا صحیح نیست
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      10 0
      پاسخ
      من دهک دوم. بودم برای من شارژ نشده اگر میخوان دیر بدین چرا الکی میگید ۱۵ میدیم
    • ویسکرم محمدی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      3 0
      پاسخ
      سلام شاید برنامه ریزی دولت درست باشد اما هیچ نظارتی وجود ندارد هیچ وقت کالای درست و سالم به مصرف کننده نمیرسد
    • IR ۰۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      5 0
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      متاسفانه واریز مبلغ یارانه دیجیتالی یک میلیون تومانی برای هر نفر در یک ماه بسیار کم می‌باشد برنج ایرانی کیلویی ۵۸۰ هزار تومانی و روغن مایع ۱/۵ لیتری ۵۰۰ هزار تومانی و گوشت گوساله کیلویی یک میلیون و ششصد هزار تومانی و مرغ کیلویی ۲۱۰ هزار تومانی و البته افزایش بسیار شدید اقلام و همینطور کمبود کالاهایی مانند ماکارونی و دیگر اقلام باعث شده که این یارانه به درد بخور نباشد

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