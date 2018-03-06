«درخونگاه» به فجر جهانی می رود/ ۴ قسمت از «ساخت ایران۲» آماده شد

منصور سهراب پور تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «درخونگاه» به کارگردانی سیاوش اسعدی گفت: در حال حاضر آخرین مراحل فنی این اثر سپری می شود و فکر می کنم ظرف هفت، هشت روز آینده آماده نمایش شود. ضمن اینکه ما در چند روز آینده فرم حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را هم پر می کنیم زیرا فکر می کنیم اثر مختصات حضور در یک جشنواره جهانی را دارد.

وی افزود: ما برای اکران این اثر هم با یکی، دو شرکت پخش رایزنی کرده ایم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم با این وجود در نظر داریم «درخونگاه» را در نیمه اول سال آینده به نمایش عمومی بگذاریم.

سهراب پور با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: در حال حاضر مشغول تصویربرداری سریال «ساخت ایران ۲» به کارگردانی برزو نیک نژاد برای شبکه نمایش خانگی در حوالی دریاچه خلیج فارس هستیم و تاکنون حدود ۲۰ درصد از این سریال ۲۲ قسمتی فیلمبرداری شده است. این را هم باید بگویم که علاوه بر تهران قسمت هایی از این سریال در کشورهایی چون چین و فرانسه ضبط می شود.

این تهیه کننده اظهار کرد: در حال حاضر نیما جوزانی به طور همزمان مشغول تدوین این اثر است از همین رو ما چهار قسمت آماده نمایش داریم. همچنین آرمان موسی پور مشغول ساخت موسیقی «ساخت ایران ۲» است.

سهراب پور در پایان بیان کرد: بابک زرین موسیقی تیتراژ این سریال را می سازد و همچنین قرار است کار جالبی را برای این قسمت انجام دهیم. این را هم باید بگویم که «ساخت ایران ۲» اواخر اسفند امسال و یا اوایل فروردین ماه سال آینده وارد شبکه نمایش خانگی می شود.