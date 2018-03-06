ظرفیت پرورش ۱۶ هزار نفر شتر در اراضی بیابانی یزد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایتالله میرشمسی عصر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی با بیان اینکه شتر یک دام برتر است و پرورش آن در اراضی بیابانی اقتصادی است، اظهار داشت: اکنون ذائقه بازار نیز به سمت فرآورده‌های شتر از جمله گوشت و شیر سوق پیدا کرده و این ذائقه می‌تواند به آغاز یک فعالیت اقتصادی کمک کند.

وی با بیان اینکه برای شترداری یک طرح تدوین شده است،‌ افزود: روش‌هایی که پیش از این برای پرورش شتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، سنتی بود که این روش‌ها اقتصادی نیست.

میرشمسی با بیان اینکه در حال حاضر در مناطق بیابانی کویر ساغند ۲ هزار نفر شتر پرورش داده می‌شود، عنوان کرد: ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ممیزی در ساغند برای این منظور در نظر گرفته شده که در نهایت ظرفیت پرورش ۱۶ هزار نفر شتر در این اراضی فراهم است.

وی یادآور شد: علاوه بر بحث اقتصادی پرورش شتر، بحث گردشگری و قرق در مراتع نیز مدنظر است که امیدواریم بتوانیم با ارائه طرح‌های مناسب، ‌اراضی منابع طبیعی را در این راستا مورد استفاده قرار دهیم.

میرشمسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کمربند سبز یزد به تشریح پیشینیه این طرح پرداخت و بیان کرد: مطالعات این طرح از سال ۷۵ با کارفرمایی محیط زیست آغاز شده و مطالعه در ۱۱۰ هزار هکتار انجام شده که تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار آن به مرحله اجرا رسیده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در پاسخ به سئوالی در مورد علت روند کند اجرای این طرح بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۸۰ آغاز شد اما چند سالی در اجرای آن غفلت صورت گرفت و بخشی از اراضی که برای اجرای کمربند سبز در نظر گرفته شده بود، تغییر کاربری داده شد.

میرشمسی در مورد تخصیص آب به کمربند سبز نیز عنوان کرد: قرار بود از تصفیه خانه فاضلاب یزد، آب اختصاص یابد اما تخصیص اجرا نشده ضمن اینکه بودجه‌ای نیز به این طرح اختصاص نیافته است.