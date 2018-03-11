تلاش برای احیای قطعنامه شورای امنیت اشتباه است/برجام نباید بازشود

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برجام و لفاظی های ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: «برجام»، پکیجِ مشخصِ بسته ای است که قرار نیست باز شود چون اگر باز شود، عملاً چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

وی افزود: آمریکایی ها به خصوص ترامپ عملاً به این نتیجه رسیده اند اگر بخواهند از اظهارات انتخاباتی خود عقب‌نشینی کنند، باید در پی توجیه، بهانه و دستاویز باشند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران سال‌های زیادی با مقاومت، استقامت و استمرار بر حقوق خود توانسته این واقعیت را به طرف مقابل بقبولاند که برنامه خود را ادامه خواهد داد.

کمالوندی تصریح کرد: اینکه طرف مقابل بخواهد عناصر دیگری را وارد برجام کند، مسئولین کشور در همه سطوح گفته‌اند که این مساله شدنی نیست. ایران در مباحث مربوط به بنیه‌ دفاعی خود به هیچ وجه و در هیچ سطحی، تمایل به مذاکره ندارد؛ ورود به این مسائل در دستور کار قرار ندارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فرانسه تا چه اندازه موفق خواهد شد تا پیرامون موضوعات مختلفی نظیر بنیه‌ دفاعی ایران، علیه کشورمان در اروپا «ائتلاف» ایجاد کند، گفت: در اروپا دو، سه کشور وجود دارند که در دوره‌هایی، مقابل آمریکا ایستادند و تلقی‌شان این است که این ایستادن، منجر شده به منافع شان دست پیدا نکنند؛ یکی از این کشورها فرانسه است.

کمالوندی اضافه کرد: فرانسه در سنوات اخیر تلاش کرده تا با آمریکا همراهی کند اما چنین کشورهایی در ذات خود، با هم مشکل دارند. این‌طور نیست که همه منافع آمریکا و فرانسه به طور کامل روی هم جمع شود. فرانسه احساس می‌کند که همراهی با آمریکا می‌تواند منافع آن ها را بیشتر تأمین کند اما این دیدگاه، دیدگاه همه اروپا نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: فرانسوی‌ها می‌دانند اگر بخواهند در جهت منافع آمریکا باشند، به خصوص وقتی ایران در مقابل شان قرار دارد، کارشان سخت خواهد شد. فرانسه در منطقه به خصوص در کشورهای لبنان و سوریه، بیش از هر کشور اروپایی دیگری حضور داشته و احساس می‌کند که نفوذ خود در گذشته را از دست داده است؛ به همین دلیل وارد یک سری چانه‌زنی‌های سیاسی شده‌ است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه بهانه‌تراشی پیرامون مسئله موشکی ایران تا چه اندازه می‌تواند منجر به بروز تحریم علیه کشورمان شود؟ گفت: من فکر نمی‌کنم هیچ موضوعی داشته باشیم که بتواند تحریم‌هایی شبیه تحریم هایی که در گذشته داشتیم را دوباره ایجاد کند. مبانی ۶ قطعنامه‌ شورای امنیت، تهدید و خطر تلقی کردن ایران برای صلح بین‌المللی بود.

کمالوندی اضافه کرد: آمریکایی‌ها تلقی می‌کنند بین پنج، شش موضوعی که همیشه به آن متوسل می‌شدند؛ از جمله حقوق بشر و تروریسم، مسئله موشکی بیشترین ظرفیت را دارد اما الان نه فضای شورای امنیت مانند گذشته است و نه موضوع موشکی می‌تواند مانند مسئله هسته‌ای برای آمریکایی‌ها «بُرد» داشته باشد و از طرف دیگر، جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو پیرامون مسئله موشکی، نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: اینکه آن ها تصور کنند چون ایران نمی‌خواهد پیرامون مسئله موشکی صحبت کند، بنابراین این مسئله(موشکی) را به شورای امنیت ببریم، شدنی نیست چراکه در صورت ارجاع این موضوع به شورای امنیت هم عملاً به نتیجه‌ای نخواهند رسید، چون در بیانیه‌های ضمیمه‌ای قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران خواسته که موشک‌های حامل کلاهک را نسازد و آزمایش نکند. ما هم در این باره اعلام کردیم که موشک های ما اصلا برای «حمل کلاهک» نیست.

کمالوندی گفت: بیشترین ظرفیتی که به مسئله موشک اشاره شده، اولا به صورت «بیانیه» است و در خود «قطعنامه» یا «برجام» وجود ندارد. از طرف دیگر، خواسته این بیانیه، مانند «دعوت» است و «الزام آور» نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: همه تلاش طرف مقابل این است که بتواند یکی از ۶ قطعنامه های قبلی را احیا کند، چون این تلقی را دارد که می تواند با چنین کاری، شرایط تحریم قبلی را بازگرداند؛ به نظر من طرف مقابل دارد صد درصد اشتباه می کند.