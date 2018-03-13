تبادل استاد و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هیاتی از دانشگاه آلتین باش کشور ترکیه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند. در حاشیه این بازید، نشستی میان روسای دو دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگانی از دانشکده مهندسی صنایع، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مکانیک و مرکز رشد و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، طرفین ضمن گفتگو در زمینه راهکارهای گسترش همکاری، اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای کردند.

تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک، استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی طرفین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همکاری و تبادل تجربیات در زمینه مرکز رشد و فناوری از جمله محورهای این تفاهم نامه بوده است.