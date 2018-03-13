تعیین بودجه ۴ میلیارد دلاری پژوهش در کانادا

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعلام بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی کشور کانادا در ۲۷ فوریه موجب خرسندی و شادمانی دانشمندان این کشور شده است به نحوی که این بودجه شامل تقریبا ۴ میلیارد دلار کانادا(۳.۱ میلیارد دلار امریکا) است که طی ۵ سال آینده صرف توسعه علوم می شود.

وی افزود: بخش مهمی از این بودجه در اختیار سه شورای پژوهشی قرار خواهد گرفت.

بنیانگذار پایگاه استثنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: این رقم، علاوه بر یک میلیارد دلاری است که کانادا باهدف تکریم پژوهشگران و دانشمندان علوم در سال قبل برای نوآوری در بودجه سالانه خود منظور کرده بود.

مهراد تاکید کرد: بودجه سال جاری بزرگترین سرمایه گزاری در بخش تحقیقات بنیادی در تاریخ کانادا است.

وی افزود: شورای پژوهشی علوم طبیعی و مهندسی و موسسات تحقیقات بهداشتی هر کدام ۳۵۴.۷میلیون دلار و شورای پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی ۲۱۵.۵ میلیون دلار کانادا دریافت خواهند کرد.

بنیانگذار پایگاه استثنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: همچنین این سه شورای پژوهشی به صورت مشترک بودجه دیگری برابر با ۲۷۵ میلیون دلار کانادا برای تحقیقات بین المللی، بین رشته ای، اقدام سریع و ریسک بالاتر دریافت خواهند کرد.

مهراد عنوان کرد: در بودجه پژوهشی سال جاری، مبلغ ۷۶۳ میلیون دلار کانادا برای بنیاد نوآوری کانادا که برای زیر ساخت های پژوهشی هزینه خواهد کرد، منظور شده است.

وی افزود: دولت کانادا در نظر دارد که تخصیص این رقم را براساس توصیه های گزارش سال گذشته Canada's Fundamental Science Review با احتساب ۴۶۲ میلیون دلار کانادا تا سال ۲۰۲۳ میلادی دائمی کند.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: برای پژوهشگران جوان مبلغ اضافی دیگری معادل ۲۱۰ میلیون دلار کانادا طی ۵ سال آینده در نظر گرفته شده است.

مهراد تاکید کرد: براساس این برنامه، دانشمندان در دانشگاه های سراسر این کشور مورد حمایت بوده و این بودجه برای پژوهشگران جوان اختصاص دارد.

وی تاکید کرد: افزون برآن از بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی برای بعضی از سازمان های تحقیقاتی مستقل نیز هزینه می شود. برای مثال، انستیتو محاسباتی کوانتوم طی سه سال آینده مبلغ ۱۵ میلیون دلار کانادا دریافت خواهد کرد.