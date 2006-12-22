صعود پیکان، صباباتری، مس کرمان، فولاد و برق تهران به مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرنگارمهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی عصر امروز با برگزاری 5 دیدار در تهران ، کرمان و اهواز دنبال شد.



در تهران و ورزشگاه ایران خودرو در دیدار تیم های پیکان و نیرو محرکه قزوین و در پایان وقت های قانونی و اضافه دو تیم به تساوی 1-1 دست یافتند که در ضربات پنالتی تیم پیکان موفق شد حریف خود را با نتیجه 5 بر 3 شکست دهد . در این دیدار محمد محمدی دروازه بان پیکان به تنهایی موفق شد سه ضربه پنالتی بازیکنان نیرو محرکه را مهار کند و نقش بسزایی در پیروزی تیمش داشته باشد .



در ورزشگاه اکباتان دیدار تیم های راه آهن و برق تهران در پایان وقت های قانونی و اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید اما در ضربات پنالتی تیم برق تهران با نتیجه 4 بر 3 موفق شد میزبان خود را مغلوب کند.



در ورزشگاه سلیمی کیای کرمان ، تیم مس این شهر موفق شد در دیداری یک طرفه تیم پتروشیمی تبریز را با نتیجه پرگل 5 بر صفر مغلوب کند . در این دیدار دغاغله ، حاتمی ، رحیمی و آلوز(دو گل) برای مس گلزنی کردند .



در ورزشگاه شیرودی نیز تیم صباباتری با نتیجه 2 بر 1 مقابل تیم کوثر به پیروزی رسید تا به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کند .



در ورزشگاه تختی اهواز نیز تیم فواد خوزستان در شرایطی که وقت قانونی و اضافه را با تساوی 2 بر2 برابر تیم فوتبال سپاهان نوین به پایان برده بود ، موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 7 بر5 این تیم را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

این رقابتها یکشنبه هفته جاری نیز دنبال خواهد شد که برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه 3/10/85

* سایپا تهران - ذوب آهن اردبیل (ورزشگاه شریعتی کرج تهران)

داوران: علی اکبر جهانی، مصطفی فراهانی، کیانوش داودزاده و علی رضا اکرمی

* فولاد مبارکه سپاهان - نوژن مازندران (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

داوران: سعادت باغبان، مجید شمس، سعید زارع و امید سعیدفر

* فجر شهید سپاسی - تربیت یزد (ورزشگاه حافظیه شیراز)

داوران: تورج حق وردی، محمدرضا اسحاقیان، حسین سنجری و علیرضا فرهانی پور

* ملوان انزلی - کیمیا رشد بندر ترکمن (ورزشگاه تختی انزلی)چ

داوران: مختار مهدوی، بهرام کیانی، عباس جعفری و شهریار اختریان

* ابومسلم - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)

داوران: سعید مظفری، بابک داوری، محمدرضا منصوری و محمد لشگری

* داماش ایرانیان - ذوب آهن (ورزشگاه شهید شیرودی تهران)

داوران: رحیم رحیمی مقدم، رسول محبی، مهرداد تقی زادگان و علی آذروند

* استقلال اهواز - صنایع اراک (ورزشگاه تختی اهواز)

داوران: جمشید دانش مهر، محمدرضا خداپرست، حسین قنبری و علی یوسفی

* شموشک - پاس (ورزشگاه شهدای نوشهر)

داوران: محمود رفیعی، جهانگیر حیدری، رامین عرفانیان و رضا عادل

* استقلال تهران - مقاومت بسیج فارس (ورزشگاه حافظیه شیراز)

داوران: یدا... جهانبازی، سهراب ساعی، علیرضا صفا و محمدرضا صلواتی