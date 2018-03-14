خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: گزارش «کوییز آو کینگز: پدیده اجتماعی» دومین گزارش از مجموعه گزارشهای «پدیده سال» است که قرار است در هر سال یک بازی محبوب و پرمخاطب در ایران را تحت بررسی آماری قرار دهد. نکته حائز اهمیت این گزارش اما قدرتنمایی یک بازی ایرانی در بازار گیم است؛ آن هم فقط یک سال پس از آنکه نتایج همین پیمایش میدانی، نشان داد یک بازی خارجی توانسته در سال ۹۵ بازار داخلی بازیها را به تسخیر خود درآورد.
پس از آنکه در سال گذشته، بازی پرحاشیه «Clash of Clans» بهعنوان پدیده سال انتخاب شد و تحت پژوهش قرار گرفت، این بار مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرِک) سراغ بازی ایرانی «Quiz of Kings» رفته است.
بازی موبایلی کوییز که مبتنیبر آموزش مطالب عمومی به بازیکنان و ایجاد فضای رقابت بر این اساس است، توانست در سال ۹۵ با رشد ۱۶۸۳ درصدی در تعداد دستگاههای فعال خود، به یکی از پرکاربرترین بازیهای ایرانی تبدیل شود و در لیگ بازیهای رایانهای ایران در سال ۲۰۱۷، عنوان پرمخاطبترین بازی مسابقات را به دست آورد. به همین جهت دایرِک این بازی موفق ایرانی را به عنوان پدیده سال۹۶ انتخاب و گزارش مشروحی را درباره دامنه نفوذ این بازی تدوین کرده است.
۱۱ میلیون کاربر و ۸ میلیون دستگاه فعال
براساس دادههای ثبت شده در این گزارش از ابتدای پاییز ۹۴ تا انتهای پاییز ۹۶ آمار دستگاههای فعال استفادهکننده از بازی «کوئیز آو کینگز» به مرز ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۶۹ دستگاه رسیده است. تعداد حسابهای کاربری (User ID) ساخته شده برای این بازی در این بازه زمانی هم ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۸۴ عدد بوده که علت این اختلاف، ثبت چند حساب کاربری روی یک دستگاه و یا تولید حسابهای کاربری تقلبی در ابتدای انتشار بازی است.
به صورت میانگین ۱ میلیون و ۴ هزار و ۴۱۱ دستگاه فعال ماهیانه (Monthly Active Device) برای بازی وجود داشته است. این معیار به معنای تعداد دستگاههای منحصربهفردی است که در یک بازه یک ماهه وارد بازی میشوند.
به صورت میانگین ۲۲۹ هزار و ۴۸۴ دستگاه فعال روزانه (Daily Active Device) برای بازی وجود داشته است. این معیار به معنای تعداد دستگاههای منحصربهفردی است که در یک بازه یک روزه وارد بازی میشوند. براساس همین آمار هم زمان صرف شده (Time Spent) برای بازی کوییز، در مجموع ۷ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۳۴ دقیقه محاسبه شده است.
در مجموع ۲ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۲۷ دست (Session) کوییز در این بازه زمانی یکساله بازی شده که در اینجا منظور از دست، تعداد دفعات ورود به بازی است و نباید با هر دست مسابقه که داخل بازی انجام میشود اشتباه گرفته شود.
به طور متوسط، هر دستگاه فعال روزانه، نزدیک به ۱۲ دست کوییز در هر روز بازی کرده و ماهیت نوبتی (Turn- based) بودن بازی کوییز، عامل تعیین این تعداد دستها در روز است؛ برهمین مبنا هم به طور متوسط طول هر دست (Session Length)، ۱۹۶ ثانیه برآورد شده است.
براساس گزارش تهیهشده از سوی مرکز دایرک، بیش از ۹۰ درصد از سهم دستگاههای فعال، زمان صرف شده برای بازی و تعداد دستهای بازی شده مختص گوشیهای هوشمند و باقی برای تبلتها بوده است.
بیش از ۸۵ درصد از سهم دستگاههای فعال، زمان صرف شده برای بازی و تعداد دستهای بازی شده مختص سیستم عامل اندروید و باقی برای iOS بوده است.
سال درخشش یک بازی کاملا ایرانی
سالی که گذشت اما برای بازی کوییز از جوانب مختلفی درخشان و حائز اهمیت بود. بعد از یک کمپین موفق در نوروز ۹۶، تیم سازنده با یک جهش بیسابقه در تعداد کاربران مواجه شد؛ به طوری که تعداد کاربران فعال روزانه بازی از ۳۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار نفر رسید. همین موضوع باعث بوجود آوردن مشکلاتی در زیرساخت بازی در ماههای اول سال شد. اما این موضوع هم مانع تلاش بیشتر تیم سازنده موفقترین بازی ایرانی این سالها نشد.
در ادامه سال، با اضافهشدن قابلیت بازی بهصورت گروهی، روح تازهای در کوییز آو کنیگز دمیده شد. اضافهشدن این قابلیت، باعث افزایش فعالیت کاربران شد و کمک زیادی کرد تا از یکنواختی بازی جلوگیری کند.
امیرحسین ناطقی مدیر پروژه طراحی بازی ایرانی «کوئیز آو کینگز»
در ادامه، قابلیت جدید دیگری به بازی اضافه شد به نام «چالش»؛ به این صورت که هر چند روز یکبار یک چالش و ماموریت برای مدت زمان محدود به بازی اضافه شده و در صورت اتمام آن، گیمر جوایزی دریافت خواهد کرد. این ویژگی یکی از جذابترین ویژگیهای بازی تا به امروز بوده است.
تیم سازنده همچنین تمرکز خود را بر روی محتوا و کیفیت سوالات افزایش داد و یک تیم متخصص ۲۰ نفره در حال کار بر روی این موضوع و خارجکردن سوالات اشتباه از بازی هستند. همین موضوع باعث شد کیفیت سوالات بازی نسبت به گذشته پیشرفت قابل ملاحظهای داشته باشد.
علاوهبر این، تیم فنی کوییز آو کینگز با کار بر روی زیرساخت بازی و استفاده از بهروزترین تکنولوژیهای دنیا، موجب بهبود سرعت بازی نسبت به گذشته شدهاند.
بنابر اعلام تیم سازنده، برای نوروز ۹۷، علاوه مسابقات، چالشها و جوایز فراوانی که برای این بازی در نظر گرفته شده، قابلیت جدیدی قرار است قبل از پایان سال منتشر شود که با استفاده از آن، میتوانید با دوستانتان یک تورنمنت تشکیل دهید و به رقابت با هم بپردازید تا در پایان مشخص شود چه کسی اطلاعاتش از همه بیشتر است!
گفتگوی مشروح خبرگزاری مهر با امیرحسین ناطقی مدیر پروژه طراحی بازی ایرانی «کوئیز آو کینگز» درباره ایدهپردازی، تولید و توفیقات ثبت شده به نام این بازی را میتوانید اینجا بخوانید.
جزئیات گزارش تازه دایرک با عنوان «کوییز آو کینگز: پدیده اجتماعی» را میتوانید اینجا بخوانید.
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