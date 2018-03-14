به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن در موافقت با استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای حجتی باید اعلام کند از زمانی که وزارتخانه را تحویل گرفته است، چه کارهایی انجام داده و الان در چه نقطهای قرار دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکبار در مملکت بارش کم میشود، در نتیجه کاشت گندم کاهش مییابد و دستگاهها سکوت میکنند، بار دیگر بارش زیاد میشود و اعلام خودکفایی میکنند؛ باید بدانند که تولیدکننده کسی است که بذر تولید میکند و بازار کسی است که میفروشد؛ مدیریت جهاد کشاورزی زمانی مشخص میشود که محصول کشاورزان از بین نرود و برنامهریزی برای تولید فروش آن وجود داشته باشد.
وی خطاب نمایندگان گفت: آیا تلاش ما این است که حد استیضاح را به اندازه مشکلات حوزه انتخابیه پایین بیاوریم؟
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: آقای حجتی اقرارهای خوبی داشتند که به تدیّن ایشان برمیگردد، ایشان اعلام کردند که کوتاهیهایی در وزارتخانه داشتهاند؛ اگر کسی کوتاهی کند، ما نباید گذشت کنیم!؟
کوهکن با تأکید بر اینکه نظام مالی کشور در اختیار رئیسجمهور است، گفت: از بَس که در کارهای کوچک و چیپ دخالت کردهایم، برای ما مُشتَبَه شده که مسئولیت بسیاری از مشکلات کشور بر عهده ماست؛ وقتی که مسئولان در فلان جلسه توضیح میدهند به چه دلایلی مسئولیتهای خود را انجام ندادهاند، ساکت میشویم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به حجتی اظهار داشت: در این کشور تا زمانی که مدیران رانتخوار برکنار شوند، نمیتوانیم ریشه رانت را بخشکانیم. مدیرکل وزارتخانه شما وقتی بازنشسته میشود، شرکت واردات سموم راه میاندازد؛ این کار فسادزا است؛ بروید گزارش سازمان بازرسی را بخوانید.
وی خطاب به حجتی ادامه داد: اعلام کنید شرکت بلندپایه مال چه کسی است؛ تا کی میخواهید وزیر باشید و از این افراد استفاده کنید؟
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان گفت: یکی از نمایندگان میگوید مشکلات هست و آقای وزیر قرار است حل کند؛ تراز مجلس این نیست که استیضاح را تا حد مشکلات حوزه انتخابیه پایین بیاورد.
کوهکن خطاب به وزیر کشاورزی تصریح کرد: شما در مقابل کشاورزان و مردم مسئول هستید، در وزارتخانهی شما به حقوق کشاورزان تجاوز شده و به کشاورزانی که عائلهی شما هستند، ظلم شده است. شما از وضعیت کشاورزان اصفهان که امروز باید به آنها صدقه بدهید، آگاه هستید. اگر من وزیر باشم و معاون من در جلسه رسمی به گونهای صحبت کند که تولیدکننده داخلی مأیوس شود، باید استعفا دهم.
وی اظهار داشت: اگر قرار است هر موقع ما جزء استیضاحکنندگان بودیم، بگوییم استیضاح حق مجلس است و هر زمان مخالف هستیم بگوییم این کار به وحدت دولت و مجلس ضربه میزند، اشتباه است؛ آنچه مجلس را به گل نشانده، این رودربایستیها است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خطاب به پزشکیان گفت: چرا امروز باید مجلس را به گونهای مدیریت کنیم که سؤالکنندگان از رئیسجمهور بگویند مدیریت مجلس نمیخواهد سؤال مطرح شود.
کوهکن خطاب به حجتی گفت: افراد زمانی که در نظام مسئولیت میگیرند، دیگر نباید در بخش خصوصی فعالیت کنند؛ افتخار خانواده شهید این است که برادر شهید وقتی وارد وزارتخانه شد، اموالش با زمانی که از وزارتخانه خارج میشود، تفاوتی نداشته باشد و افزایش نیابد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان نمیتوانند در جایی که تعارض منافع وجود دارد، مدیریت کنند، افزود: اسامی از افراد و همحزبیهای ایشان وجود دارد که من توزیع میکنم، درست نیست که وقتی مسئولیت گرفتیم، همحزبیهایمان را جمع کنیم و شرکت بزنیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: ما باید اعلام کنیم که مردم ما میتوانیم در استیضاح جدی باشیم، اما پس از آن دوست باشیم. قطعاً من وقتی که از این تریبون پایین بیایم، به سراغ اولین کسی که بروم، آقای حجتی است و ایشان را میبوسم.
کوهکن گفت: من اگر استیضاح را امضا کردم، به خاطر این است که یک سال و نیم پیش در دو موضوع از آقای حجتی خواستم که برنامه ارائه کند، اما این برنامه ها تاکنون ارائه نشده است.
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