به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین کنفرانس بین‌المللی ایدئولوژی جهادی و تروریسم در روزهای ۱۷ تا ۱۸ مه ۲۰۱۸ در بارسلونا، اسپانیا برگزار خواهد شد.

محور کلی موضوعات شامل ایدئولوژی جهادگرای اسلامی، ایدئولوژی جهادی و جنگ علیه تروریسم، مبارزه با جهاد، مطالعات ضد جهاد، جهاد دفاعی، سیستم‌های آموزشی و ایدئولوژی جهادگرایی رادیکال، ایده آلیسم، مبارزه با تروریسم، فردگرایی در تفسیر دین، اسلام و جنگ، بنیادگرایی اسلامی، احیای اسلام و سلفی، تروریسم اسلامی، اسلام گرائی، اسلام گرایی، سلفی و جهادگرایی، ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی اسلامی و تروریسم جهادی، تروریسم اسلامی و رادیکالیسم، جهاد به عنوان وظیفه فردی، جهادگرایی، مبارزه با افراط گرایی، جهادگرایی به عنوان ایدئولوژی خشونت، تروریسم جهادی برای جنبش مذهبی و سیاسی، جهادگرایی و ایدئولوژی جهادی، جنبش جهادی، ستیزه جویی، اخلاق، مدرنیته، مخالفان ایدئولوژی جهادی، جنگ مذهبی، جهادگرایی سلفی، جنبش سلفی، جهاد شیعه، ایدئولوژی جهادی رادیکال، ایدئولوژی مذهبی و ریشه جهانی جهاد، مبانی مذهبی ایدئولوژی اسلامی، تکامل جهانی ایدئولوژی جهادی، نقاط قوت و ضعف ایدئولوژی جهادی، وهابیگری، سلفی و بنیادگرایی اسلامی می شود.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود چکیده‌ای از آثار خود را تا پایان روز ۲۰ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۸/۰۵/barcelona/ICJIT?step=۲ ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۵/barcelona/ICJIT مراجعه گردد.