شماره نوروزی مجله جهان کتاب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره نوروزی ماهنامه ادبی جهان کتاب ویژه بهمن و اسفند ۹۶ به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. این شماره از مجله مذکور، شامل شماره های یازدهم و دوازدهم بیست و دومین سال انتشار آن است.

مانند شماره های پیشین، نخستین مطلب یکی از سلسله مطالب «نامه ای از پراگ» نوشته پرویز دوائی است که با عنوان «آفتاب برفی» چاپ شده و پس از آن داستان کوتاه «شکستنِ پیگی» نوشته اتگار کرت با ترجمه پرتو شریعتمداری درج شده است.

در ادامه ۳ یادداشت به مناسبت چاپ مجموعه مقالات خلیل ملکی چاپ شده که عبارت اند از: «درباره مجموعه مقالات خلیل ملکی» از کاوه بیات، «اوراقی زرد شده اما فروزنده از گذشته نگذشته» و «مقالات ملکی در واپسین ماه‌های دولت ملّی» به قلم مجید رهبانی. بررسی کتاب «رفیق توفیق» با تصحیح رسول جعفریان مقاله بعدی این مجله است که به قلم علی قیصری نوشته و با عنوان «رفیق توفیق: نمونه‌ای شیوا از نثر اداری و سیاسی دوره صفویه» چاپ شده است.

مقاله هایی هم که در ادامه چاپ شده اند به این ترتیب اند: نقد کتاب «ادوارد بروان و ایران» با عنوان «سیمای ادوارد بروان»، نقد کتاب «در اعماق زمان: زندگی نامه سیاسی فیروزمیرزا فیروز(نصرت الدوله)، نقد کتاب «انور خوجه: مشت سرخ آهنین» با عنوان «روایتی مستند از برپاداشتن جهنم»، نقد مجموعه داستان «کیک عروسی» با عنوان «شکوه داستان کوتاه»، نقد کتاب شرح سودی بر گلستان سعدی با عنوان «شرح گلستان به شیوه ذبیح‌الله منصوری»، نقد کتاب «اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته» و همچنین نقد کتاب «زن در فرهنگ عامه مردم مازندران».

«آفرینش ذهن روانکاوانه» عنوان مطلب بعدی جهان کتابِ نوروزی است که در نقد و بررسی کتابی با همین نام به قلم فرد بوش با ترجمه توفان گرکانی و سحر شهنازی نوشته شده است.

در ادامه یک نقدِ ترجمه چاپ شده که «یک نگاه تقلیل‌گرایانه به تاریخ بشر» نوشته جان سکستن نام دارد. این مطلب درباره کتاب «ساپینس: تاریخ مختصر بشر» اثر یووال نوح هراری نوشته شده که ترجمه فارسی اش با عنوان «انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر» چندی پیش چاپ شده است.

بررسی همکاری تقی ارانی با نشریه صنایع آلمان و شرق که با مدیریت عبدالرحمن سیف آزاد در برلین منتشر می‌شد، موضوع مقاله بعدی این نشریه است. این مطلب با نام «تقی ارانی در آینه صنایع آلمان و شرق» و قلم حمید شوکت نوشته شده است.

مطلب بعدی به قلم سیّد فرید قاسمی است که با عنوان «از بازی تا کیهان‌بچه‌ها» چاپ شده و درباره زندگی و فعالیت‌های مطبوعاتی جعفر بدیعی (۱۲۹۴-۱۳۸۰) است. سپس مقاله «مناقشه های ادبی» نوشته کامیار عابدی چاپ شده که درباره نامه مهدی حمیدی شیرازی به علی اصغر حریری است. نویسنده این نامه در آن، از برخی مناقشه‌های ادبی خود، نه با نوگرایان ادبی، که با شماری از سنّت‌گرایان و نوسنّت‌گرایان یا نوگرایان بسیار اعتدالی پرده برداشته است.

«درباره دیوان بهار»، «مقصر اصلی کیست؟ ناشر یا مترجم»، «می‌گویند بد است، اما همه می‌آیند: درباب اوضاع و احوال کتاب»، «وقتی در یک برنامه فرهنگی شرکت می‌کنیم، چه می‌کنیم؟» و «آشنایی با گودریدز» دیگر مطالب چاپ شده در این ماهنامه ادبی هستند.

یکی از مطالب دنباله دار این مجله، «نام های آثار ادبی از کجا آمده اند؟» است که در این شماره، هجدهمین قسمت از آن چاپ شده است. این مطلب ترجمه پرتو شریعتمداری از نوشته گری دِکستِر است که درباره هملت اثر شکسپیر است.

«احتمال عکس و انزوا» نوشته امین علی‌اکبری، «این تنهایی لعنتی» نوشته فوژان برقیان، «چیزی به تابستان نمانده» اثر بهاران بنی‌احمدی، «رئیس‌جمهور را بکش» از بامداد غفاری، «شاخ» نوشته پیمان هوشمندزاده، «کاتارسیس در هنرهای زیبا» نوشته مهدی عزتی و «ما این‌جا داریم می‌میریم» به قلم مریم حسینیان ۷ کتاب داستانی هستند که در قسمت «هزار و یک داستان» جهان کتاب بررسی شده اند. «به وقت الف‌با» سروده ساسان فتاح، «خط سیاه، متروی لندن» از علیرضا آبیز و دو دفتر از محمد درودگری با نام «در هیئت راهبه‌ها» و «مانیفستی برای قرن بعد» هم مجموعه شعرهایی هستند که در بخش «به وقت شعرِ» این مجله مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

معرفی کوتاه ۲۲ کتاب و سپس «تازه‌های بازار کتاب» بخش های پایانی این شماره از مجله جهان کتاب هستند.

مجله مذکور با قیمت ۱۵ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات آمده است.