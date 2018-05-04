به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه جهان کتاب برای فروردین و اردیبهشت ۹۷ همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران روی پیشخوان آمده است.

«مروارید پارسی» عنوان اولین یادداشت این شماره مجله پیش رو، از نامه هایی از پراگ است که همیشه به عنوان سرمقاله و اولین مطلب این مجله چاپ می شوند. سپس مطلب دیگری از شهر پراگ و جمهوری چک درج شده است؛ «مِنگِله: فرشتة مرگ» نوشته ایوان کلیما با ترجمه رضا میرچی. این نوشته، شرح دیدار و گفت‌وگوی کلیما با دکتر یوزف مِنگِله در مخفیگاهش در سوئیس است. او که در جریان جنگ جهانی دوم افسر ارتش آلمان و عضوی از نیروهای ss بود، ۲۱ ماه پزشک اردوگاه آوشویتس بوده و تحقیقات بسیاری روی اسرای اردوگاه، به‌ویژه کودکان دوقلو که همگی محکوم به مرگ بودند، انجام داد.

«خاطرات و یادداشت‌های محمدعلی فروغی» نوشته کاوه بیات با محوریت بررسی کتاب خاطرات محمدعلی فروغی، نقد کتاب «از سرد و گرم روزگار» نوشته احمد زیدآبادی با عنوان «روزگار زیدآبادیِ جوان»، «بازنگری ارزش‌های فراموش‌شده» از رامین کریمیان با محوریت بررسی کتاب تازه حسین بشیریه، با عنوان «احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه سیاست‌گری»، «از آشنایی تا بیگانگی» با محوریت نقد کتاب «در پی آن آشنا» تألیف محمد راستگو، نقد کتاب «آشنایی با آیین نگارش علمی و اداری/ مریم سیّدان» و همچنین نقد کاب «یکصد و ده نامه از دو سیمین» (نامه‌های سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به منصور اوجی) با عنوان «نامه‌هایی به شاعر» دیگر مطالب این شماره جهان کتاب هستند که در ادامه چاپ شده اند.

یکی از مقاله های تحلیلی این مجله، «شعر ایران در دوره پساجنگ (۱۳۶۷-۱۳۹۷) به قلم کامیار عابدی است که پس از یادداشت «تجربه ای از ترجمه گروهی شعر» نوشته آزیتا بافکر چاپ شده است. مطلب بعدی، «چرا می‌گویم دیوان بهار ناقص است؟» در حکم پاسخ ناصرالدین پروین به یادداشتی از چهرزاد بهار است که در شماره پیشین این مجله چاپ شده بود.

«وقتی که دیکتاتورها قلم به دست می‌گیرند» نوشته دانیل کالدر با ترجمه پرتو شریعتمداری و «جوانی ژان دارک» نوشته آلفونس دو لامارتین با ترجمه عباس آگاهی درباره قهرمان ملّی فرانسه، از هنگام تولد تا قیام برای رهایی کشورش مطالبی هستند که در ادامه چاپ شده اند.

در ادامه نوزدهمین قسمت از مجموعه «نام های آثار ادبی از کجا آمده اند؟» نوشته گری دکستر است که پرتو شریعتمداری آن را ترجمه است. این مطلب به کتاب های نام گل سرخ اثر امبرتو اکو و هرگز رهایم مکن اثر کازئو ایشی‌گورو اختصاص دارد.

در بخش «هزار و یک داستان» این شماره مجله پیش رو، این کتاب ها مورد نقد و بررسی و معرفی قرار گرفته اند: «تهرانی‌ها» از حسین خورشیدفر، «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» از عطیه عطارزاده، «زنی با سنجاق مرواری‌نشان» نوشته رضیه انصاری و «همین امشب برگردیم» نوشته پیمان اسماعیلی. در ادامه مطلبی با عنوان «فرزانه متبسم» در یابود داریوش شایگان نوشته و چاپ شده است. همچنین یادبودی از بهرام حق پرست شده که در مطلب بعدی به این مساله پرداخته شده است.

معرفی ۱۸ کتاب جدید بازار نشر هم به همراه بخش «تازه های بازار کتاب» مطالب پایانی شماره فروردین و اردیبهشت جهان کتاب هستند.

این مجله با ۷۰ صفحه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.