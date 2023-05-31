جهان کتاب بهاری درباره سمیعی گیلانی و اشعار باباطاهری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۳۹۸ مجله جهان کتاب ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

در این شماره از مجله مطالبی با عناوینی همچون انگشتر جادو به قلم پرویز دوایی، پلنگ اهلی به قلم لیلا میرباقری، جدالی بر جدل ها به قلم ایرج پارسی نژاد، ز آغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن به قلم مجید جلیسه، زیستن در دوران فروپاشی به قلم طلیعه خادمیان، بندگی خود خواسته: یک مرد و دو کتاب به قلم رباب خمیس، حلقه ای گم شده در زنجیره صدسال داستان نویسی ایران به قلم حسن میرعابدینی، بد زخم که زخم رمان زد نخورد به قلم مرضیه کهرانی، شب ی پایان، صاحب منصب بی قرار به قلم کاوه بیات منتشر شده است.

همچنین از دیگر مطالب این شماره از مجله می توان به عناوینی همچون از مبارزه مسلحانه تا انقلاب به قلم حسین محبی، ورای ابهام و ریاکاری: اسنادی از ملی شدن صنعت نفت ایارن به قلم مجید رهبانی، تاریخ ویرایش در ایران: کلیله و دمنه از دیدگاه تدوین و ویرایش به قلم عبدالحسین آذرنگ و قاطمه حمصیان کاشان، راهنمای دستور خط عربی در فارسی به قلم سیدمحمدحسین میرفخرایی، انواع ویرایش متن در ویرایش ادبی روسی (۲) ترجمه مریم سامعی، نگاهی به چاپ های مهم اشعار باباطاهر به قلم علیرضا خلیل پور، ا. هنری، گانگهوفر، الیوت، سپهری، ایروانی و تفتی (شناختی ادبی از سفر مغان به اورشلیم و بیت اللحم) به قلم کامیار عابدی اشاره کرد.

در هیأت قلعه / ‏‬ بایدها به قلم حسین رسول زاده، کتاب هدیه به قلم شایان بهیان، آب که سر بالا می رود به قلم علی خزاعی فر، چهاردیواری به قلم سمیه سمساریلر، باهم بخواهیم (گزارش یک طرح) به قلم زینب صفوی، هزار و یک داستان به قلم زری نعیمی، معرفی کوتاه، تازه های بازار کتاب به قلم فرخ امیرفریار، استاد احمد سمیعی (گیلانی) / ‏‬گفت و گو با عبدالحسین آذرنگ، استاد سمیعی و ویرایش / ‏‬مژده دقیقی و درگذشتگان از دیگر عناوین مطالبی بوده که در این شماره از مجله منتشر شده است.

این‌مجله با قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.