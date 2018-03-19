۴۰۰ تن مرغ منجمد در خراسان جنوبی توزیع شد/محموله جدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق پیش از ظهر دوشنبه در دهمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان با اشاره به طرح تنظیم بازار بیان کرد: قیمت میوه های طرح تنظیم بازار خراسان جنوبی از سطح مصوب کشور پایین تر است.

وی با بیان اینکه توزیع میوه های تنظیم بازار از ۲۴ اسفند ماه جاری آغاز شده است، گفت: تاکنون ۳۹ تن سیب درختی و ۱۳۱ تن پرتقال توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سطح استان ۱۷۰ مرکز توزیع میوه طرح تنظیم بازار وجود دارد، افزود: ۴۰۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب درختی برای تنظیم بازار نوروز پیش بینی شده است.

ولی پور مطلق با اشاره به دیگر اقلام توزیع شده بیان کرد: در سال جاری ۵۷۳ تن برنج هندی و تایلندی و ۴۰۰ تن مرغ منجمد توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۷۵ تن ذخیره مرغ منجمد دیگر وجود دارد که ۱۰۰ تن آن قبل از نوروز به شبکه توزیع تزریق می شود.

ولی پور مطلق با اشاره نوسانات قیمت تخم مرغ طی چند ماه گذشته بیان کرد: در حال حاضر قیمت تخم مرغ توزیعی در استان شش هزار و ۶۰۰ تومان است.

وی قیمت هر کیلو نخود را هشت هزار و ۵۰۰ تومان، عدس شش هزار و ۶۰۰ تومان و لپه ۹ هزار تومان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه قیمت حبوبات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

بنا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در سال جاری ۳۰ تن گوشت قرمز منجمد توزیع شده است.