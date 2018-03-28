۱۱ تُن انواع چوب آلات قاچاق جنگلی در فومن و املش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ تُن انواع چوب آلات قاچاق جنگلی توسط نیروهای انتظامی شهرستان های فومن و املش کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی فومن در این رابطه اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت زامیاد مشکوک شده و جهت بررسی این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ محسن جعفرزاده با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو سه تن چوب جنگلی قاچاق از نوع صنوبر کشف و ضبط شد، افزود: ارزش چوب های کشف شده حدود ۶۰ میلیون ریال است.

وی با اشاره به اینکه راننده خودرو جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ۸تن چوب قاچاق در املش

فرمانده انتظامی املش از کشف ۸ تن چوب قاچاق و دستگیری یک نفر از غارت گران سرمایه ملی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی املش حین گشت زنی در حوالی کمربندی املش به یک دستگاه کامیون داف مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

سرهنگ احمد وکیل صادقی افزود: در بازرسی از این خودرو ۸ تن چوب جنگلی قاچاق از نوع توسکا به ارزش ۴۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم ۴۵ ساله به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی معرفی شد.