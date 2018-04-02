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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

همزمان با روز طبیعت؛

اکیپ‌های آتش‌نشانی زنجان در ۷ نقطه شهر مستقر شدند

اکیپ‌های آتش‌نشانی زنجان در ۷ نقطه شهر مستقر شدند

زنجان-مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان از استقرار آتشنشانان در ۷ نقطه از شهر خبر داد و گفت: در روز طبیعت ایستگاه‌های آتش‌نشانی زنجان آماده‌باش هستند.

حمید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده باش ۱۰۰ آتشنشان زنجانی از روز چهارشنبه سوری تا روز طبیعت خبر داد و تاکید کرد: این تعداد آتش نشان در قالب ۱۰ ایستگاه آتش نشانی و با ۱۰ دستگاه خودرو سبک، سنگین و نیمه سنگین در ۱۰ نقطه شهر مستقر  هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی زنجان تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی طبق سال‌های گذشته در مناطق نزدیک به تفرجگاه‌های معروف استان مستقر شده تا در صورت بروز حادثه اقدام به امدادرسانی کنند.

موسوی با بیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی در همه محورهای منتهی به تفرجگاه‌ها از جمله محور زنجان به تبریز، بیجار، تهم  مستقر هستند از شهروندان درخواست کرد در روز طبیعت قبل از ترک محل اقدام به خاموش کردن آتش روشن کنند.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی زنجان یاد آورشد: اکیپ های خودرویی از نخستین ساعات صبح در نقاط تعیین شده مستقر شدند.

کد مطلب 4261449

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