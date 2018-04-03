بازگشایی مسیر شرق به غرب پل کریمخان از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات بتن ریزی عرشه در مسیر شرق به غرب پل کریمخان امشب به اتمام می رسد تا این مسیر پرتردد ترافیکی پس از سپری شدن دوره گیرش نهایی بتن، از اواخر هفته جاری زیر روکش آسفالت رفته و نهایتا طی هفته آینده تحویل شهروندان شود.

عرشه شمالی پل کریمخان که از شامگاه بیست و نهم اسفندماه سال گذشته به روی تردد خودروها بسته شده است، تاکنون بستر اقدامات عمرانی گسترده ای بوده و حجم عظیم فعالیت ها به منظور تغییر وضعیت عرشه به صورت ۲۴ ساعته و در قالب ۳ شیفت کاری انجام شده است تا این عملیات در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

پل کریمخان یکی از ۷ پل سواره رو فلزی شهر تهران به شمار می آید که به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی زودرس روکش، از کار افتادگی نئوپرن‌ها، عدم ظرفیت مناسب در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله و فرسایش درزهای طولی و عرضی، در حال تبدیل وضعیت به یک پل کامپوزیت بتنی است. مراحل کلی این پروژه شامل حفظ پایه‌ها و شاه‌تیرهای فلزی و احداث یک دال بتنی با ضخامتی حدود ۱۰ سانتیمتر روی عرشه فلزی می باشد. پیش بینی می شود عملیات تغییر وضعیت عرشه جنوبی پل کریمخان اواخر خردادماه امسال و همزمان با فصل تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در دستور کار قرار گیرد.