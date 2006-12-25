وزارت راه با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی "صنعت ناوگان ریلی کشور فرصت‌ها و چالش‌ها" صبح امروز طی مراسمی با حضور محمد رحمتی وزیر راه و ترابری ، حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی ، آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، محمد رویانیان فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد .

در مراسم افتتاحیه این همایش محمد رحمتی وزیر راه و ترابری در سخنانی با تاکید بر لزوم استفاده از آمار و اطلاعات در برنامه ریزی ها و سیاست‌گذاری‌ها، مهمترین مشکل پیشروی وزارت راه و ترابری را کمبود اعتبارات عنوان کرد و گفت : کمبود اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری زیربنایی و مشکلات متعدد موجود در این حوزه از توسعه مناسب زیرساخت ها در حوزه حمل و نقل جلوگیری می کند .

وزیر راه و ترابری با اشاره به عدم تناسب نیازهای روزمره و سرمایه گذاری های زیربنائی افزود: اعتبارات تخصیص یافته به وزارت راه و ترابری برای حل مشکلات این حوزه و رفع نیاز مردم کافی نیست .

رحمتی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی، تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی می تواند ما را از دور باطل افزایش هزینه های جاری و عدم توجه به بخش زیربنائی خارج کند .

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش صنعت ریلی می تواند از صرف هزینه های ترافیک ، تصادفات جاده‌ای و هدر رفتن انرژی پیشگیری نماید .

رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رابطه مستقیم امکانات و اعتبارات با برنامه ریزی یادآور شد: نباید شعار فزونتر از حد توان و انتظارات بیش از اعتبارات و توانائی ها باشد و به واقع بایستی با توجه به اطلاعات و آمار موجود عالمانه برنامه ریزی کرد .

وی جلب رضایت مردم را مهمترین هدف وزارت راه وترابری خواند و خاطرنشان ساخت : نمی توان با شعار توسعه تولید داخلی ، از تکنولوژی 50 سال پیش برای اداره کشور استفاده کرد و از سوی دیگر نباید برای استفاده از تکنولوژی روز صرفاً به صنعت خارجی روی آورد.

وزیر راه و ترابری در پایان رویکرد این وزارتخانه را مطابق با برنامه چهارم توسعه دانست و با اشاره به نقش حمل و نقل ریلی در توسعه اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد، صنعت ناوگان ریلی کشور متناسب با چشم انداز 20 ساله کشور توسعه یابد.

در این همایش همچنین طیبی رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به حضور جهاددانشگاهی در عرصه صنعت گفت: جهاددانشگاهی در مرزهای تولید علم و فناوری‌های نوین حرکت می‌کند و سهم عمده‌ای را در کاربردی کردن این فناوری‌ها به خود اختصاص داده است .

رئیس جهاددانشگاهی به تشکیل گروه های تخصصی و راه اندازی مراکز خدمات فنی در این نهاد اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت شناسایی مشکلات توسعه صنعتی کشور، افزود: توسعه تکنولوژی و تولید محصولات جدید خارجی در فاصله زمانی کوتاه ، ضرورت روزآمد نمودن و تولید علم و فناوری بومی را دو چندان می‌کند .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج مبالغ بالای ارزی از کشور را نتیجه خرید مکرر یک تکنولوژی عنوان کرد و با تاکید بر لزوم استانداردسازی مصرف، ادامه داد: در حال حاضر برنامه و راهبرد مشخصی برای انتقال تکنولوژی به کشور نداریم و در حالیکه امکانات مناسب تولید فناوری در کشور وجود دارد ، تکنولوژی و فناوری خارجی را وارد کشور می‌کنیم .

طیبی به لزوم حمایت جدی دولت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت : در کشورهای پیشرفته با توجه به هزینه بالای تولید تکنولوژی ، دولتها سرمایه ریسک پذیر را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند .

وی افزود: دولت باید با برنامه ریزی مشخص از بخش صنعت حمایت کند، زیرا بومی کردن تکنولوژی و فناوریهای نوین و استفاده از تولیدات داخلی شرط اصلی توسعه کشور و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام است .

در ادامه این همایش آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اهمیت نقش توسعه ناوگان ریلی در توسعه اقتصادی کشور و تحقق چشم انداز 20 ساله گفت : ایجاد نظام جامع حمل و نقل به عنوان شرط اساسی توسعه اقتصادی مستلزم توجه ویژه به این بخش است .

آقایی خواستار توجه به سودآوری ملی ، آمایش سرزمین و افزایش بهره وری، کاهش مصرف و اصلاح شبکه حمل و نقل کشور شد و با اشاره به جایگاه حمل و نقل در اقتصاد کشور گفت: کشورهایی که در بخش حمل و نقل ریلی توسعه نیافته‌اند نمی توانند به ایده آل های توسعه اقتصادی برسند و اغلب کارشناسان اقتصادی دنیا حمل و نقل را کانون و ستون فقرات توسعه می دانند .

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اعتبارات تخصیص یافته توسط مجلس شورای اسلامی به بخش حمل و نقل ریلی را ناکافی دانست و گفت : برای سرمایه گذاری زیربنایی در بخش حمل و نقل ریلی حداقل نیمی از بودجه سالانه وزارت راه و ترابری باید در این بخش صرف شود .

وی با ارائه آماری از اعتبارات عمرانی کشور در بخش حمل و نقل ریلی گفت: درصد تحقق میزان عملکرد پروژه‌های عمرانی 71 درصد است و 41 درصد از عوامل نارسائی عدم تحقق عملکرد پروژه ها نتیجه کمبود اعتبارات است .

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرمایه گذاری نامتناسب در بخش حمل و نقل جاده ای و هوایی به رغم هزینه های بالا، خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش ریلی با توجه به هزینه کم و مزایای زیاد آن شد و گفت : ما تنها جوابگوی 25 درصد تقاضای حمل و نقل ریلی هستیم و کشور ما با معضل عدم دسترسی آسان مردم به شبکه ریلی مواجه است .

وی در ادامه سخنان خود جذب سرمایه های داخلی و خارجی و افزایش اعتبارات را از مهمترین عوامل موثر در توسعه ناوگان ریلی دانست و خواستار توجه به افزایش بهره‌وری ، مدیریت منابع انسانی و اطلاعات ، توسعه زیرساخت‌ها ، اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقتصادی کردن فعالیت‌ها به منظور توسعه صنعت ناوگان ریلی شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه ضرورت بهسازی و نوسازی خطوط ریلی و ساماندهی پرسنل این بخش را از مهمترین اقدامات دولت در برنامه سوم توسعه در حوزه حمل و نقل ریلی عنوان کرد و اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا (شرق و غرب و شمال و جنوب) ،‌تجهیز شبکه ریلی به سیستم علائم و ارتباطات و نوسازی آن ، ارتباط کلان شهرها با یکدیگر و اتصال همه استان‌ها به شبکه ریلی را از مهمترین سرفصل های برنامه‌های چهارم توسعه دانست .

سردار رویانیان فرمانده راهنمائی و رانندگی کشور نیز در این همایش طی سخنانی با ارائه آماری از وضعیت تصادفات و سفرهای شهری و بین شهری گفت : میزان سفر ایرانیان 7 برابر اروپائی ها است بطوریکه سالانه 700 میلیون سفر در کشور انجام می شود .

سردار رویانیان به آمار تصادفات کشور اشاره کرد و گفت : 28 تا 30 هزار کشته ، 300 هزار مجروح و 10 هزار زندانی حاصل تصادفات رانندگی در کشور است و هفت هزار میلیارد صرف هزینه های جاری آن می شود .

فرمانده راهنمائی و رانندگی کشور تصادفات رانندگی را دومین عامل مرگ و میر در کشور خواند و خاطرنشان ساخت: در سال 1348 در طرح جامع تهران برای 5 میلیون جمعیت 500 کیلومتر اتوبان در نظرگرفته شده بود در حالیکه برای جمعیت کنونی آن تنها 300 کیلومتر اتوبان وجود دارد.

سردار رویانیان عامل اصلی تصادفات را بافت قدیمی جاده های کشور دانست و در پایان با تاکید بر اهمیت حمل و نقل ریلی خواستار توسعه ناوگان ریلی کشور، افزود : توسعه ناوگان ریلی کشور می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش تصادفات رانندگی ، کاهش هزینه و افزایش ایمنی و حفظ جان مردم داشته باشد .

در ادامه این همایش ملی سعیدنژاد مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سخنانی به تبیین چالش‌ها و فرصت های خصوصی سازی در راه آهن پرداخت و بهره گیری از توان فنی ،سرمایه ها و منابع بخش خصوصی، بهبود کیفیت در ارائه خدمات وافزایش کارائی و کاهش تصدی گری دولت را از اهداف خصوصی سازی خواند.

سعیدنژاد تضمین سودآوری و ترغیب بخش خصوصی ، توسعه پایدار راه آهن، انتقال مسئولیت ها و مخاطرات کسب و کار و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و زیربخش‌های فعال در حوزه صنعت از جمله راهکارهای خصوصی‌سازی در راه آهن عنوان کرد و ادامه داد: تغییر ساختار تنظیم روابط ، تصویب قوانین و شکستن انحصار در راه آهن و تدوین سند خصوصی سازی و تامین تسهیلات بانکی لازمه خصوصی سازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .

وی درادامه به قوانین ناظر به خصوصی سازی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : جداسازی امور زیربنایی ، توسعه رقابت سالم ، تجاری سازی ، تولید خدمات و آزاد سازی دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی از راهبردها و سیاستهای اصلی خصوصی سازی راه آهن می باشد .

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزایش تنوع و کیفیت خدمات ریلی ، کمتر شدن بار راه‌آهن در مدیریت فرایندهای ریلی ، اشتغالزایی در بازار صنعت حمل و نقل ریلی را از فرصت های خصوصی‌سازی عنوان کرد و با اشاره به مشکلات خصوصی سازی یادآور شد: کاهش بهره وری، افزایش تنش میان اپراتورهای مختلف ، دشوارشدن عمل به تعهدات و نامناسب بودن ساختار اقتصادی از جمله مشکلات خصوصی سازی در راه‌آهن می باشند .

همچنین بهبهائی دبیر این همایش و مشاور رئیس جمهور در امور حمل ونقل ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش "ناوگان ریلی کشور فرصت ها و چالش‌ها " به فعالیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه فناوری و تولید تکنولوژی اشاره کرد و گفت : جهاددانشگاهی وارد حوزه‌ای شده که تاکنون به آن به طور جدی توجه نشده بود .

بهبهانی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت ریلی کشور و تدوین استراتژی ملی آن گفت: تبیین ساختارهای مدیریتی در صنعت ناوگان ریلی کشور ، اطلاع رسانی درباره تحولات جدید در صنعت ناوگان ریلی جهان ، ارائه راهبردهای مناسب به منظور خرید هوشمندانه تجهیزات و انتقال فناوریهای نوین در این زمینه ، بهبود نظام بهره برداری از توانایی های داخلی ، همگرایی موسسات علمی و فنی کشور و ارتقاء مدیریت و منابع انسانی از اهداف این همایش ملی است .

دبیر همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور در پایان با اشاره به اهمیت توسعه صنعت ناوگان ریلی خاطرنشان کرد: ملاحظات اقتصادی صنعت ناوگان ریلی و نقش کمک های دولت ، فناوری‌های جهانی در صنعت ناوگان ریلی، آثار اجتماعی و زیست محیطی صنعت ناوگان ریلی کشور، فرصت های حمایتی و موانع قانونی در توسعه صنعت ناوگان ریلی و راه کارهای علمی برای جذب سرمایه های خارجی و داخلی از جمله محورهای این همایش است.

همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور فرصت ها و چالش‌ها با برگزاری میزگردهای تخصصی و ارائه مقالات علمی عصر فردا در دانشگاه صنعتی شریف به کار خود پایان می دهد .

در حاشیه این همایش ملی نمایشگاهی از دستاوردهای داخلی شرکت ها و مراکز مختلف در زمینه صنعت ناوگان ریلی کشور برپا شده است.