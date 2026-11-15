یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشستی با هدف بررسی مسائل، چالش‌ها و مطالبات دانشکده مهندسی راه‌آهن خبر داد و بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت ریلی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی حمل‌ونقل ریلی در توسعه پایدار کشور، اظهار کرد: توسعه صنعت ریلی علاوه بر تأمین منابع مالی، نوسازی ناوگان و تکمیل زیرساخت‌ها، نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته ریلی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت، افزود: دانشگاه‌ها باید با شناسایی نیازهای واقعی صنعت ریلی، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه دهند و مجموعه راه‌آهن نیز از ظرفیت استادان، پژوهشگران و دانشجویان متخصص در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌ها بهره‌مند شود.

عربی همچنین بر ضرورت تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال دانش‌آموختگان متخصص در صنعت ریلی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در پیگیری مسائل این حوزه، خاطرنشان کرد: کمیته ریلی کمیسیون عمران مجلس در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، مطالبات و مسائل مطرح‌شده را پیگیری خواهد کرد.