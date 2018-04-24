مدیریت اقتصادی کشور رها شده است/ رئیس جمهور باید در مجلس پاسخ دهد

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و از نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت مطرح شدن مجدد این موضوع در مجلس اظهار داشت: ۵ محور در این سوالات مطرح شده که همگی آنها مربوط به حوزه اقتصادی کشور بوده و درواقع، این مسائل از جمله وضعیت بازار ارز، با نیازهای اصلی مردم گره خورده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد، حوزه مدیریت اقتصادی کشور رها شده است؛ یعنی تیم اقتصادی دولت منسجم نیست و تصمیماتش به موقع گرفته نمی شود، به همین دلیل آقای رئیس جمهور باید به این سوالات جواب دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم جدیت در حل برخی مشکلات اقتصادی مردم گفت: آن چیزی که از عملکرد دولت در این حوزه می بینیم، این است که گویا برخی مسئولان مشکل «اراده» دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دو سوال جداگانه نمایندگان از رئیس دولت دوازدهم در خصوص «وضعیت موسسات مالی و اعتباری» و نیز «سوالات پنج گانه اقتصادی» قبل از تعطیلات عید بالابی دولت از حد نصاب افتاد، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، سه شنبه ۲۱ فروردین ماه امسال از به جریان افتادن مجدد طرح سؤال از رئیس‌جمهور در پنج محور درباره مهمترین مشکلات اقتصادی کشور با امضای ۹۶ نماینده خبر داد.

خلاصه پنج سؤال مطرح شده از رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

۱ـ چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج کردن تولید ملی است، موفق نبوده است؟

۲ـ علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای برجام، با وجود ایفای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟

۳ـ چرا دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، توجه شایسته‌ای ندارد؟

۴ـ علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود چیست؟

۵ـ علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی چیست؟

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیازمند امضای یک چهارم از نمایندگان معادل ۷۳ نفر است.