«کتاب دلواپسی» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات نگاه، «کتاب دلواپسی» نوشته فرناندو پسوا با ترجمه جاهد جهانشاهی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ چهارم رسیده است. نسخه اصلی این کتاب سال ۱۹۸۲، چهل و هفت سال پس از درگذشت این نویسنده در لیسبون منتشر شد.
ترجمه این کتاب، بیست و هفتمین عنوان مجموعه «چشم و چراغ» است که توسط این ناشر چاپ می شود. یکی از دلایل تاخیر چاپ این کتاب، این است که پسوا قطعات این کتاب را سرفرصت و باآرامش خاطر مینوشت؛ بخشی از اثر را تایپ میکرده، برخی دیگر را به صورت چرکنویس رها میکرده و پارهای دیگر را به دقت بازنویسی میکرده است. او قصد داشته پس از اتمام نگارش، این نوشته ها را مرتب و منظم کند که با مرگش، موفق به انجام این کار نمی شود و چند سال بعد، این نوشته ها در چمدانی در انبار امانات شهر لیسبون پیدا می شوند.
پسوآ ۲۰ سال روی این کتاب کار کرد. اولین قطعات به سال ۱۹۱۳ برمیگردد و آخرین آنها، اگر تاریخ قطعات اشتباه نشده باشد به سال ۱۹۳۴ مربوط میشود.
این نویسنده به شدت تحت تأثیر ژرفاندیشی و جهاننگری خیام بوده و هرجا فرصتی پیدا کرده، این شاعر ایرانی را ستایش کرده است. کتاب دلواپسی نیز به گونهای با اندیشه خیام گره خوردهاست. پسوا را در زمینه سرایندگی با ریکله و در زمینه نثر با شکسپیر قابل مقایسه دانستهاند.
چاپ چهارم «کتاب دلواپسی» با ۳۳۶ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.
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