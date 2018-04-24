عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به‌پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز طی روزهای آینده، اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به‌منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر در آماده‌باش کامل به سر می‌برد.

طرح زمستانه راهداری در البرز تمام نشده است

وی بابیان اینکه بارش باران و برف در ارتفاعات استان سبب شده اکیپ‌های راهداری این اداره کل همچنان طرح راهداری زمستانه خود را ادامه دهند، افزود: طرح زمستانه راهداری در البرز به اتمام نرسیده است و به‌طور جد در محورهای کوهستانی اجرایی می‌شود.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز به دپوی مناسب شن و ماسه در انبارهای نگهداری مخصوص جاده‌ها اشاره کرد و گفت: تجهیزات لازم راهداری برای این ایام در نظر گرفته‌شده و مشکلی از این حیث وجود ندارد.

البرز رتبه نخست کشوری کاهش تصادفات فوتی را دارد

صفری با اشاره به اینکه در کل استان با ۴۵ دستگاه سنگین، ۴۰ دستگاه نیمه سنگین و ۳۵ دستگاه سبک در آماده‌باش کامل به سر می‌بریم، تصریح کرد: محورهای کرج - چالوس و طالقان دو مسیر مهم و کوهستانی البرز به شمار می‌آیند که تمهیدات لازم برای کاهش مشکلات در این محورهای اندیشیده شده است.

وی در پایان گفت: استان البرز طی سال گذشته رتبه نخست کشور از جهت کاهش تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است.